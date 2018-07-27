İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan bölüm puanları ücret ve burs oranları

İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. İstanbul Aydın Üniversitesi 2018 kontenjan ve puanlar. İstanbul Aydın Üniversitesi 489.615 puan ile Tıp Fakültesi tam burslu öğrenci alırken, Diş Hekimliği Fakültesi 404.776 puanla öğrenci almakta. Diş Hekimliği Fakültesi’nin ücreti ise 66.000 TL. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 2018 taban puanları kontenjan ve ücretler haberimizde.





İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BURSU

Tam burslu yerleşen öğrencilere;

– SAY puan türünde ilk 1.000 deki bir öğrenci için: Aylık 4.000 TL eğitim desteği + İngilizce Hazırlık

– SAY puan türünde ilk 2.000 deki bir öğrenci için: Aylık 3.000 TL eğitim desteği + İngilizce Hazırlık

– SAY puan türünde ilk 3.000 deki bir öğrenci için: Aylık 2.000 TL eğitim desteği + İngilizce Hazırlık

Yüzde 50 ya da yüzde 25 burslu yerleşen öğrencilere;

– SAY puan türünde ilk 10.000 deki bir öğrenci için: Tam burs + 1.000 TL eğitim desteği + İngilizce Hazırlık

– SAY puan türünde ilk 20.000 deki bir öğrenci için: Yüzde 50 burs + İngilizce Hazırlık

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ONUR BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesinin lisans programlarından DİL puanı ile öğrenci alan bölümlerin dışındakilerden birini ilk üç sırada tercih eden ve ÖSYM

tarafından yerleştirilen ve öğrenimini İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sürdüren öğrenciler TYT (Ek puansız) ve YKS sonuçlarına göre;

İlk 500 içerisindeki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans eğitimi

– Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği

sağlanmaktadır.

501 ile 1.000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi

– Yurt dışında ücretsiz yüksek lisans eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesinin belirleyeceği üniversitelerde) aylık 500 TL burs desteği sağlanmaktadır.

1001 ile 5000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesinde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sağlanmaktadır.

5001 ile 10.000 arasındaki adaylara;

– İstanbul Aydın Üniversitesine lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri için ödeyeceği öğretim ücretinin %50’si burs verilmektedir.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TERCİH BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümleri tam ücretli programlarından (2018 yılı için Tıp, Diş Hekimliği, Beslenme ve Diyetetik,

Psikoloji ve uzaktan eğitim programlarımız hariç) birini birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada tercih ederek ÖSYM tarafından yapılan

merkezi yerleştirme sonucu yerleşen öğrencilere, yerleşme sırasına bakılmaksızın normal öğrenim sürelerince %30 destek bursu verilmektedir.

(Burslarımızla ilgili bilgiler 2018 ÖSYS kılavuzunda güncellenecektir.)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesinin tüm lisans ve ön lisans programlarının tam ücretli kontenjanlarına kesin kayıt yaptıran;

– Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı Mensuplarının çocuklarına lisans programlarında %5, ön lisans

programlarında %10 oranında ‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir.

– Kardeş öğrencilerden her ikisinin de İAÜ’de okuyor olması şartı ile, öğrencilerden birine lisans programlarında %5, ön lisans programlarında

%10 oranında ‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir.

– Şehit (terör şehidi hariç) ve Gazi çocuklarına ve kardeş olanlara, lisans programları için öğretim ücretinin %5’i, ön lisans programları için %10

oranında ‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir.

– Terör şehidi çocuk ve kardeşlerinden; lisansta 10, ön lisansta 20 öğrenciye, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel

Komutanlığı ya da Emniyet Genel Müdürlüğünden onaylı evrak ile tercih döneminde İAÜ’ye başvurmak kaydı ile kontenjan dahilinde %100

‘‘Eğitime Destek Bursu’’ verilmektedir.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Her ders yılında olağan ders yükünü alıp bölüm birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan öğrencilere bir sonraki akademik yıl için Mütevelli Heyet

tarafından belirlenen miktarda “Üstün Başarı Bursu” verilmektedir.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SPORDA BAŞARI BURSU

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin burssuz programlarını kazanan öğrencilerden olup, ulusal ve uluslararası yarışmalarda altın madalya alan ve Milli

Sporcu olan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda “Sporda Başarı Bursu” verilmektedir.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ OKUL BİRİNCİLİĞİ BURSU

Lise ve dengi okulları birincilikle bitiren öğrencilere, mezun oldukları yıl için ön lisans ve lisans tam ücretli programlarımızdan (Tıp ve Diş Hekimliği Programları Hariç) birine birinci, ikinci,üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada tercih ederek ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucu yerleşen öğrencilere, yerleşme sırasına bakılmaksızın yasal öğrenim sürelerince %30 “Okul Birinciliği Bursu” verilmektedir.