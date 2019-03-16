0553 313 94 23

İstanbul, Ayasofya önünde Yeni Zelanda’daki cami saldırısına karşı tek ses oldu

Ayasofya önünde akşam saatlerinde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 20:50
İstanbul, Ayasofya önünde Yeni Zelanda’daki cami saldırısına karşı tek ses oldu

Ayasofya önünde akşam saatlerinde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti. Yapılan protestonun ardından, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına tepki göstermek için STK mensupları ve vatandaşlar, Ayasofya önünde toplandı. Meydanda toplananlar pankart ve sloganlarla saldırıyı protesto etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra topluluk adına açıklama yapan Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, saldırıyı en ağır şekilde kınadıklarına dikkat çekerek, "Müslüman ya da gayrimüslim, cami de ya da bir başka mekanda, masum insanlara yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez. İnsana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınmaz. Dün Yeni Zelanda’da meydana gelen cami katliamını bir-iki kişinin sapkınlığı olarak görmek, olayı bireysel bir suç olarak ele almak, dünyada yükselen ırkçılığı, farklılıklara düşmanlığı okuyamamaktır." dedi.



Beyhan, saldırıların bizzat Batılı kirli merkezler tarafından üretilen İslamofobi’nin neticesi olduğuna inandıklarını söyledi. Yapılan protestonun ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni Zelanda'ya götürdü
    1. Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni..
    2. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 -..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kulağını..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!
    6. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    7. Burak Yılmaz durdurulamıyor!
    8. Nevruz tatili için gelen İranlılara..
    9. Maçın ardından
    10. "Türk mutfağı kültürel diplomasinin en..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    12. Rize’de amatör maçta olay çıktı
    13. Şehit edilen Müslümanlar için..
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın..
    15. "Türkiye liderini bulmuştur, o liderin..
    16. İstanbul, Ayasofya önünde Yeni..
    17. "CHP ve HDP geçmişte de ittifak yaptı"
    18. Erdoğan, kendisinin adını kullanarak..
    19. Güneş’in jokeri Adem Ljajic!
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    21. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    22. Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor..
    23. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    24. Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la..
    25. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    26. Necip 33 dakika sahada kaldı!
    27. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    28. Fenerbahçe'den CAS bilgilendirmesi
    29. İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda için..
    30. Fenerbahçe’den CAS açıklaması
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler