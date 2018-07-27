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İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak? Atatürk Havalimanı ne zaman kapanacak?

3. Havalimanı'nın 29 Ekim'de ilk etabının açılacak olmasıyla Atatürk Havalimanı da kapanacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Atatürk Havalimanı'nın ne zaman taşınacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.Peki İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak? Atatürk Havalimanı ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

27 Temmuz 2018 Cuma 19:46
İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak? Atatürk Havalimanı ne zaman kapanacak?

3. Havalimanı'nın 29 Ekim'de ilk etabının açılacak olmasıyla Atatürk Havalimanı da kapanacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Atatürk Havalimanı'nın ne zaman taşınacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.Peki İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak? Atatürk Havalimanı ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

Atatürk Havalimanı’nın taşınma süresine ilişkin bilgi de veren Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanı'na THY'nin taşınma süreci 31 Ekim saat 02.00'de başlayacak. 800 TIR'lık taşınma 12 saat sürecek" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük havalimanları arasında bulunan İstanbul 3. Havalimanı için gün sayılırken, pisten ilk uçuşların nereye yapılacağı da belli oldu.  Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul’da bulanan yeni 3. Havalimanına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bilal Ekşi, THY’nin 3. Havalimanı’ndan ilk uçuşlarının yurt içinde Ankaraya yapılacağını söylerken, yurt dışına ise Azerbaycan ve KKTC’ye yapılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi yapmıştı.

3. HAVALİMANI'NIN İSMİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN

 Anadolu Ajansı Editör Masası’nın konuğu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’da inşa edilen ve 29 Ekim’de açılışı yapılacak 3. Havalimanı isminin ne olacağı şeklindeki soruya cevap vererek, “İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi olmasın.” demişti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 19:46
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