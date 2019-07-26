İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde 139 personelin yeri değiştirildi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde görevli 139 personelin görev yeri değiştirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde görevli 139 personelin görev yeri değiştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Gasp Büro Amirliğinde görevli emniyet amiri, komiser ve polis rütbesindeki 139 personelin yeri değiştirilerek, ilçe emniyet müdürlüklerine tayin edildi.Gerçekleştirilen tayinlerden sonra tamamen boşalan Gasp Büro Amirliğine ilk etapta 30 yeni memur atandı.

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