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"İstanbul Art Show" 14 Aralık'ta başlayacak

Ünlü ressam Prof. Dr. Devrim Erbil'in onur konuğu olacağı fuar, 16 Aralık'a kadar devam edecek

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:13
"İstanbul Art Show" 14 Aralık'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Posthümanizm temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan "İstanbul Art Show" 14 Aralık'ta kapılarını açacak.

Ünlü ressam Prof. Dr. Devrim Erbil'in Onur Konuğu olacağı fuar, Hilton İstanbul Kongre ve Sergi Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sanat galerilerinin ve sanatçıların katılacağı fuarda, Ahmet Güneştekin, Ekrem Yalçındağ, Mehmet Güler ve Hunt Stonem'in eserlerinden oluşan karma serginin yanı sıra, Erbil'in müze koleksiyonundan geniş bir seçki izlenime sunulacak.

Küratörlüğünü Yalın Alpay'ın üstleneceği söyleşilerde Prof. Devrim Erbil, Jaleh Nezamdoustroudsari, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Doç. Dr. Ece Ceylan Baba, İlker Canikligil ve Serhan Bali'nin de aralarında yer aldığı sanatçılarla akademisyenler, Posthümanizm çerçevesinde sanatı tartışarak, Türkiye'de sanat piyasası ve sanat hukuku konularını masaya yatıracak.

Fuar, 16 Aralık'a kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:13
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