İstanbul Arnavutköy'de silahlı kavgada üç kişi öldü Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri, yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na getirilen Fırat ve Şahin Yıldız kardeşler ile kuzenleri Hasan Yıldız'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin ikindi vakti Kayabaşı Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi ölmüş, 1 kişi de ağır yaralanmıştı. Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan Fırat ve Şahin Yıldız kardeşler ile kuzenleri Hasan Yıldız, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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