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İstanbul Arel Üniversitesi'nden bahar depresyonuna tavsiyeler

ArelPDR Vekil Müdürü Uzman Psikolog Simay Okşan Oral:- "Bahar aylarında kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak formüller var. Olabildiğince gün ışığı alan, aydınlık ve ferah yerlerde zamanınızı geçirmeye çalışın. Fırsat bulduğunuz her an kendinizi dışarı atıp yürüyüş yapın, güneş ışığı alın"

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:12
İstanbul Arel Üniversitesi'nden bahar depresyonuna tavsiyeler

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arel Üniversitesi Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPDR) Vekil Müdürü Uzman Psikolog Simay Okşan Oral, bahar yorgunluğu ya da depresyonunu atlatmak için gün ışığına çıkılması, yürüyüş yapılması önerisinde bulundu.

ArelPDR Vekil Müdürü Uzman Psikolog Simay Okşan Oral, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim geçişinin kişiler üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Oral, bahar aylarına girildiğinde kişilerde kronik yorgunluk, dikkat ve odaklanma sorunu, üzgün hissetme, normalden fazla veya az uyuma ve yeme gibi sorunların görülmesinin normal olduğunu belirtti.

Bu durumların, günlük hayattaki işlevselliği bozmaması halinde korkulmasına gerek olmadığını vurgulayan Oral, "Vücut sadece değişen dış ortama uyum sağlamaya çalışıyordur. Ancak işlevselliğimizi ciddi oranda bozuyorsa okula ya da işe gidemeyecek durumda oluyorsak özellikle de en az 2 yıldır her mevsim geçişinde (ilkbahar ve sonbahar) bu belirtileri yaşıyorsak mevsimsel duygu durum bozukluğundan şüphelenilir. Bu durumda bir ruh sağlığı uzmanına danışmak faydalı olacaktır. Çünkü eğer duygu durum bozukluğu, bahar yorgunluğu denilerek geçiştiriliyorsa ilerleyen dönemde kronik depresyona dönüşme riski vardır ve gecikildiğinde tedavisi zorlaşabilir." ifadelerini kullandı.

Oral, mevsim geçişlerinin özellikle yemek alışkanlıklarını değiştirmesinin en çok görülen belirtilerden olduğunu aktararak, bu durumda bir beslenme uzmanından destek alınabileceğini, negatif yönde değişen duygu durumunun daha çok hamur işi, tatlı gibi sağlıksız yiyeceklere yönelmeye yol açabileceğini ifade etti.

Sağlıksız beslenmenin de kronik stresi ve kaygıyı arttırdığına işaret eden Oral, şunları kaydetti:

"Bahar aylarında kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak formüller de var. Olabildiğince gün ışığı alan, aydınlık ve ferah yerlerde zamanınızı geçirmeye çalışın. Olabildiğince az kapalı alanda vakit geçirin. Fırsat bulduğunuz her an kendinizi dışarı atıp yürüyüş yapın, güneş ışığı alın. Düzenli olarak egzersiz yapın. Artık biliniyor ki spor sonrasında salgılanan hormonlar doğal antidepresan etkisi gösteriyor. Alkol tüketimini azaltın. Daha az kahve için. Doğal bitki çayları tercih edin. Bu dönemde sosyalleşme zor gelebilir ama yine de birlikte güzel vakit geçirdiğiniz birileriyle iletişime geçmeye çalışın. Duygularınızı ifade edin, destek istemekten çekinmeyin. Uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şey için özellikle fırsat yaratın. Seyahat planlamak da güzel bir alternatif olabilir."

- Bahar depresyonuna işaret edebilecek faktörler

Uzman Psikolog Simay Okşan Oral, bahar aylarının, kimilerinde olumsuzluklara yol açabileceği gibi bazı bireylere de pozitif enerji verebileceğini ifade etti.

Bahar döneminin herkeste çökkün bir ruh durumuna sebep olmayacağını vurgulayan Oral, "Bazılarımıza da çok iyi gelir. Daha neşeli ve aktif oluruz. Bu durumda da az önce saydıklarımın tam tersi olabilir. Performansta artış, daha dışa dönük olmak gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Oral, bahar depresyonuna işaret edebilecek faktörleri şöyle sıraladı:

"Umutsuz ve çökkün hissetme, suçluluk, değersizlik düşünceleri, üzgün ve boşlukta hissetme, halsizlik, enerji kaybı ya da günlük işlere karşı isteksizlik, performansta düşüş, öfke, kolayca ağlama, endişe ve korkular, aşırı hareketlilik veya uyuşukluk, iştah ve uykuda artma/ azalma, odaklanmada zorluk, unutkanlık ve karar vermekte güçlük, cinsel istekte azalma, uzun süreli, tedaviye yanıt vermeyen bedensel, şikayetler ve ağrılar, intihar düşünceleri, intihar planı ya da girişimi."

Söz konusu faktörlerden az beşinin olmasının bahar depresyonuna işaret edeceğini aktaran Oral, bunların en az 2 hafta sürmesi durumunda bir ruh sağlığı uzmanından danışmanlık almak gerektiği uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:12
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