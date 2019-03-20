İstanbul anket sonuçları son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları son durum

İstanbul son anket sonuçları son dakika. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine hazırlanırken, Türkiye’nin kalbi niteliğinde olan ve İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır denilen İstanbul yerel seçim 2019 sonuçları son dakika merak ediliyor. İstanbul son anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul’u kim kazanır? Anket sonuçları İstanbul’da son durum ne? İşte İstanbul son anket sonuçları.

31 Mart 2019'da Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Son haftaya girilmeden yapılan araştırma sonuçları da arka arkaya yayınlanıyor. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan 'Bidebunudinle' programına konuk olan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kulat, yaptıkları son çalışmanın sonucunu paylaştı. Buna göre AK Parti'den Cumhur İttifakı adayı olarak yarışa giren Binali Yıldırım, CHP'den Millet İttifakı adayı olarak yarışan giren Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 5'lik oranla önünde yer alıyor.

İstanbul'da AK Parti-MHP mi CHP-İPİ-HDP mi önde?

EMAX Araştırma Şirketi de önceki gün son İstanbul anket sonuçlarını açıklamıştı. Anket çalışmasında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önde gözüküyor. Araştırmada, vatandaşa ‘Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ soruldu. Yüzde 45,7’lik kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 42,4’lük kesim CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.