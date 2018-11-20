Hava durumu bugün ve yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar bugün ve yarın havanın nasıl olacağını öğrenmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu raporu verilerine bakıyor. Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı! Kar yağacak mı? İstanbul hava durumu Bugün ve yarın hava hasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini..

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara'nın doğusu, Ege ve Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ile Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar bu hafta hava yağışlı mı olacak merak ediyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir 5 günlük hava durumu tahmini.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde olacağı bekleniyor.

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17

5 günlük hava durumu raporu