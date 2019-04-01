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İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz oylar incelemeye alınacak

İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların ardından yeniden inceleneceği belirtildi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 08:06
İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz oylar incelemeye alınacak

AA muhabirinin açılan sandıklardan alınan sonuçlar doğrultusunda derlediği bilgilere göre, toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı.

Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.

İstanbul'da 290 bin 394 oy geçersiz

Oyların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleştiği İstanbul'da, 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı.

Mevcut verilere göre İstanbul'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 4 milyon 111 bin 254 oy alırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na 4 milyon 107 bin 313 oy çıktı.

Yıldırım, oyların yüzde 48,71'ini, İmamoğlu ise yüzde 48,65'ini aldı.

Ankara'da 79 bin 473 oy

Ankara'da toplam kayıtlı 3 milyon 925 bin 129 seçmenden 3 milyon 89 bin 645'i oy kullandı. Seçimde 3 milyon 10 bin 172 kişi oy kullanırken 79 bin 473 oy geçersiz sayıldı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yüzde 50,62 oy oranıyla 1 milyon 523 bin 819, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,20 ile 1 milyon 420 bin 855 oy aldı.

Iğdır'da geçersiz bin 524 oy var

Iğdır'da toplam kayıtlı 56 bin 116 seçmenden 45 bin 818'i oy kullandı. MHP'nin önde tamamladığı seçimde bin 524 oy geçersiz sayıldı.

MHP Iğdır Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel'in, yüzde 49,01 oranla 21 bin 710 oy alarak yarışı önde tamamladığı seçimde, HDP Iğdır Belediye Başkan adayı Yaşar Akkuş, yüzde 47,39 oy oranıyla 20 bin 992'de kaldı.

Adaylar arasındaki oy farkının az olduğu seçim bölgelerinde, oranı yüksek olan geçersiz oyların partilerin itirazlarıyla yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 08:06
  1. Iğdır
  2. İstanbul
  3. Ankara
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