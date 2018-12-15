Kira fiyatları hangi ilde ne kadar? İstanbul Ankara İzmir ev kiraları

Evi olmayanlar, yeni evlenecekler, işinden dolayı farklı illere gidip orada ev tutacaklar, yurtlarda kalıp da eve çıkmayan isteyen öğrenciler daha bir çok vatandaş ev kiralarını araştırıyor. Peki kira fiyatları ne kadar? Ev kiraları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir ev kiraları ne kadar?

Vatandaş soruyor diyor ki vatandaş: Kira fiyatları neye göre belirleniyor? Neye göre farklılık gösteriyor? Bir dairenin kira fiyatı belirlenirken bulunduğu bölgeden metrekaresine, oda sayısından iç özelliklerine, binanın yaşından dairenin bulunduğu kat bilgisine kadar pek çok parametre etkili oluyor.

İllere göre kira fiyatları

İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı ilçeden ilçeye değişmekte. Kiralık daireler 1.223 TL ile 2.038 TL arasında değişmekte. Ankara'da 605 TL ile 1.009 TL, İzmir'de 1.006 TL ile 1.676 TL, Adana'da 552 TL ile 920 TL, Antalya'da 701 TL ile 1.168 TL, Aydın'da 1.024 TL ile 1.706 TL, Bursa'da 711 TL ile 1.185 TL, Çanakkale'de 788 TL ile 1.313 TL, Diyarbakır'da 461 TL ile 768 TL, Eskişehir'de 603 TL ile 1.005 TL, Gaziantep'te 635 TL ile 1.058 TL, Karabük'te 515 TL ile 858 TL, Kayseri'de 391 TL ile 651 TL, Konya'da 538 TL ile 896 TL, Muğla'da 871 TL ile 1.451 TL, Samsun'da 507 TL ile 845 TL, Tekirdağ'da 551 TL ile 918 TL, Trabzon'da 488 TL ile 814 TL arasında değişiyor.