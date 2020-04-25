İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya 25 Nisan iftar vakitleri
İftar vakitleri merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayı geldi, oruçlar tutulmaya başlandı. Müslümanlar bugün Ramazan ayının 2.gününde oruçlarını tutuyorlar. 25 Nisan Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana gibi büyükşehirlerde iftar saatleri sorgulanıyor. Büyükşehirlerde oturanlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana'da iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı kaçta okunuyor? gibi sorularına Diyanetin belirlediği 2020 Ramazan imsakiyesine göre yanıt buluyor. İşte, İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya 25 Nisan iftar vakitleri
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana iftar vakitleri
İSTANBUL'DA İFTAR VAKTİ
İstanbul'da bugün iftar vakti 20:01
ANKARA'DA İFTAR VAKTİ
Ankara'da bugün iftar vakti 19:44
İZMİR'DE İFTAR VAKTİ
İzmir'de bugün iftar vakti 20:04
BURSA'DA İFTAR VAKTİ
Bursa'da bugün iftar vakti 19:59
ANTALYA'DA İFTAR SAATİ
Antalya'da bugün iftar 19:47
ADANA'DA İFTAR SAATİ
Adana'da bugün iftar vakti 19:29
KONYA'DA İFTAR SAATİ
Konya'da bugün iftar vakti 19:42
ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR SAATİ
Şanlıurfa'da bugün iftar vakti 19:15
GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR SAATİ
Gaziantep'te bugün iftar vakti 19:21
KOCAELİ'DE BUGÜN İFTAR SAATİ
Kocaeli'de bugün iftar vakti 19:57
MERSİN'DE BUGÜN İFTAR VAKTİ
Mersin'de bugün iftar vakti 19:32
DİYARBAKIR'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ
Diyarbakır'da bugün iftar vakti 19:11
HATAY'DA BUGÜN İFTAR SAATİ
Hatay'da bugün iftar saati 19:24
MANİSA'DA BUGÜN İFTAR SAATİ
Manisa'da bugün iftar saati 20:03
Orucu bozup kaza geretiren durumlar neler?
Çiğ olsa bile pirinç yemek. Yenmesi âdet olmayan bir şeyi yemek veya yutmak. Çok fazla tuz yemek. Burnuna ilaç çekmek. Kulağın içine su damlatmak. Unutarak yedikten sonra orucunun bozulduğunu zannedip yemeğe devam etmek.
Orucun farzları nelerdir?
Hicretin ikinci yılında (M. 624) farz kılınmıştır. Orucun farzları üç tanedir: 1. Niyet 2. Orucun ilk ve son zamanını 3. Yemekten, içmekten, cinsî münâsebetten ve orucu bozan bütün şeylerden sakınmak.
Orucu bozmayan şeyler nelerdir?
Unutarak bir şey yemek, içmek. Ağzına gelen balgam veya tükürüğü yutmak. Boğazına toz girmesi. Dişleri arasında sahurdan kalan nohut tanesinden küçük olan şeyi yutmak. Kendi elinde olmadan kusmak. Kan aldırmak. Sürme çekmek. Göze ilaç damlatmak. Vücudun içine su kaçmamak kaydıyla banyo yapmak. Zira vücuda herhangi bir yerden su girerse oruç bozulur.