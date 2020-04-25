İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya 25 Nisan iftar vakitleri

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana iftar vakitleri

İSTANBUL'DA İFTAR VAKTİ

İstanbul'da bugün iftar vakti 20:01

ANKARA'DA İFTAR VAKTİ

Ankara'da bugün iftar vakti 19:44

İZMİR'DE İFTAR VAKTİ

İzmir'de bugün iftar vakti 20:04

BURSA'DA İFTAR VAKTİ

Bursa'da bugün iftar vakti 19:59

ANTALYA'DA İFTAR SAATİ

Antalya'da bugün iftar 19:47

ADANA'DA İFTAR SAATİ

Adana'da bugün iftar vakti 19:29

KONYA'DA İFTAR SAATİ

Konya'da bugün iftar vakti 19:42

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR SAATİ

Şanlıurfa'da bugün iftar vakti 19:15

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR SAATİ

Gaziantep'te bugün iftar vakti 19:21

KOCAELİ'DE BUGÜN İFTAR SAATİ

Kocaeli'de bugün iftar vakti 19:57

MERSİN'DE BUGÜN İFTAR VAKTİ

Mersin'de bugün iftar vakti 19:32

DİYARBAKIR'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ

Diyarbakır'da bugün iftar vakti 19:11

HATAY'DA BUGÜN İFTAR SAATİ

Hatay'da bugün iftar saati 19:24

MANİSA'DA BUGÜN İFTAR SAATİ

Manisa'da bugün iftar saati 20:03

Orucu bozup kaza geretiren durumlar neler?

Çiğ olsa bile pirinç yemek. Yenmesi âdet olmayan bir şeyi yemek veya yutmak. Çok fazla tuz yemek. Burnuna ilaç çekmek. Kulağın içine su damlatmak. Unutarak yedikten sonra orucunun bozulduğunu zannedip yemeğe devam etmek.

Orucun farzları nelerdir?

Hicretin ikinci yılında (M. 624) farz kılınmıştır. Orucun farzları üç tanedir: 1. Niyet 2. Orucun ilk ve son zamanını 3. Yemekten, içmekten, cinsî münâsebetten ve orucu bozan bütün şeylerden sakınmak.

Orucu bozmayan şeyler nelerdir?

Unutarak bir şey yemek, içmek. Ağzına gelen balgam veya tükürüğü yutmak. Boğazına toz girmesi. Dişleri arasında sahurdan kalan nohut tanesinden küçük olan şeyi yutmak. Kendi elinde olmadan kusmak. Kan aldırmak. Sürme çekmek. Göze ilaç damlatmak. Vücudun içine su kaçmamak kaydıyla banyo yapmak. Zira vücuda herhangi bir yerden su girerse oruç bozulur.