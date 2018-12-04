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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

04 Aralık 2018 Salı 10:29
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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