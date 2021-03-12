İstanbul Alibeyköy Belediyesi 1000 personel alımı ne zaman?
Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar işçi alım ilanlarını takip etmekte. İstanbul Alibeyköy Belediyesi bünyesinde bulunan, İstanbul Ağaç ve Peyzaj, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan personel alım ilanında, Alibeyköy Belediyesi bünyesinde çalışmak üzere bahçe işlerinden anlayan okuryazar ve 20-50 yaşları arasında personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Alibeyköy Belediyesi personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Alibeyköy Belediyesi bünyesinde bulunan, İstanbul Ağaç ve Peyzaj şirketinde çalışmak isteyen adayların, 12 Mart 2021 ve 16 Mart 2021 tarihine kadar resimli özgeçmişleri ile [email protected] mail adresine başvuru yapmaları gerekmektedir. İşte merak edilen haberin detayları…
Alibeyköy Belediyesi personel alım başvuru şartları nelerdir?
1-T.C vatandaşı olmak
2- Kamu haklarından yoksun olmamak
3-Park ve bahçe bakım işlerinde deneyimli,
4-20-50 yaş arası8nda olmak
5-Fiziki engeli olmamak
6-Beden gücüyle çalışacak bay bayan personel.