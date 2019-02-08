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İstanbul Akvaryum'da 14 Şubat'a özel indirim

Giriş biletleri 14 Şubat’a özel çift kişilik öğrenci bileti 110 TL yerine 80 TL, çift kişilik yetişkin bileti ise 170 TL yerine 130 TL'den satışa sunulacak

08 Şubat 2019 Cuma 12:40
İstanbul Akvaryum'da 14 Şubat'a özel indirim

İSTANBUL (AA) - İstanbul Akvaryum, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, soğuk iklim penguenlerinin aşkına tanıklık etmek için davet ediyor.

İstanbul Akvaryum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk kutup penguenlerine ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, herkesi 14 Şubat’ta penguenlerin sonsuz aşkına tanıklık etmesi için davet ediyor.

"Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi" programı kapsamında, Türkiye’ye gelen Gentoo soğuk iklim penguenlerine ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, 14 Şubat’ta sevgi dolu canlıları herkesin görmesi için giriş biletlerini 14 Şubat’a özel çift kişilik öğrenci bileti 110 TL yerine 80 TL, çift kişilik yetişkin bileti ise 170 TL yerine 130 TL'den satılacak.

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum, Türkiye’nin ilk Gentoo türü soğuk iklim penguenlerinin yanı sıra birbirinden ilginç kara ve deniz canlılarıyla farklı ve heyecanlı bir deneyim sunarken, ziyaretçilerini başka bir yerde göremeyecekleri kara ve deniz canlılarının dünyası ile de tanıştırıyor.

İstanbul Akvaryum’un içerisinde bulunan Amazon Yağmur Ormanları da gerçek habitatıyla, Kosta Rica’nın doğal florasından temin edilen canlı bitki türleri ile bambaşka bir dünyaya götürüyor. Ayrıca sunduğu coğrafi rotayı takip ederek, Karadeniz’den Pasifik’e kadar uzanan toplam 17 tema ve 1 adet yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapılabiliyor.


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:40
  1. İstanbul Akvaryum
  2. Penguen

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