İstanbul Akvaryum 11 gentoo pengueni evlat edindi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Akvaryum, 11 gentoo cinsi soğuk iklim penguenine kucak açtı.

"Dünyanın En Büyük Tematik Akvaryumu" İstanbul Akvaryum, "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi" programı kapsamında, 2016 yılından bu yana Türkiye'nin ilk kutup penguenlerine ev sahipliği yapıyor.



17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yakın tehdit altında olan 12 gentoo kutup cinsi pengueni "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi" programı kapsamında2016 yılında Valencia Oceanographic Akvaryum'undan evlat edinmişti.

Böylece, İstanbul Akvaryum 11 gentoo penguenini daha evlat edinerek Türkiye'de ilk kez 23 gentoo kutup penguenine ev sahipliği yapan uluslararası standartlarda ilk tesis oldu.









- Penguenlerin yaşam alanları





İspanya'daki Valencia Oceanographic Akvaryum’unda doğup, büyüyen penguenler için İstanbul Akvaryum’da dünya standartlarının üzerinde, gerekli teknik ve biyolojik altyapıya sahip Güney Kutbu temalı bir yaşam alanı kuruldu. Şimdilik 23 penguenin yaşadığı alan, Valencia Oceanographic Akvaryumu profesyonelleri ve uluslararası alanda tanınmış uzman danışmanlar ile birlikte projelendirilerek, 70 ve üzeri penguen popülasyonuna yetecek ölçüde tasarlandı.



23 soğuk iklim pengueninin yaşadığı, İstanbul Akvaryum’daki Güney Kutbu temalı yaşam alanı sayesinde, penguenlerin yumurtlama döneminde kendilerini rahat hissedecekleri geniş üreme alanına sahip olmaları amaçlanıyor. Ayrıca penguenlerin İstanbul Akvaryum’daki yaşam alanlarında bulunan ve 24 saat kayıt yapan kameralar ve alınan veriler sayesinde de bilimsel çalışmalara, dünyadaki diğer araştırma ve sürdürülebilirlik çalışmalarına ve penguen neslinin devamlılığı için yürütülen projelere veri sağlanıyor.







- "Popülasyon artışına bağlı olarak evlat edindirme politikaları gerçekleştiriliyor"





AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Akvaryum Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, şu anda 23 penguenin yaşadığı ortamda bulunan otomasyon sisteminin doğada bulunan mevsimsel ve gün döngülerini gerçekleştirdiğini belirterek, "İçeride günlerin uzaması, kısalması gerektiği zaman bunu simüle ediyoruz. Mevsimsel döngüdeki sıcaklık ve soğukluk nasılsa ona göre iklimleri burada replika ediyoruz. Gün ışığı, gece ışığı, çiftleşmeleri ve üremeleri için gerekli olan şartları sağlıyoruz." diye konuştu.

Günde minimum 25 kilogram taze balıkla beslenen penguenler için yılda 9 ton besin kullandıklarını dile getiren Çapanoğlu, "Ayaklarının ve gagalarının turuncu renkte olmasını sağlayan karoten içeren kalamar, karides, midye gibi tatlı diyebileceğimiz besinlerle besleniyorlar. İzlanda bölgesinden geliyor yedikleri balık. Çünkü bizim sularımızda penguenlerimizi besleyeceğimiz yağ oranında balık yok." bilgisini verdi.

Çapanoğlu, penguenlerin çok talibi olduğunu fakat İstanbul Akvaryum'un 2 yıl boyunca gösterdiği başarıdan dolayı buranın tercih edildiğini vurgulayarak, "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi' programı kapsamında, burada bebek bekliyor olacağız. Burada üremeleri ve sayıları artmaya devam edecek. Avrupa'daki standartlarla kıyasladığımız zaman onları geride bıraktığımız söylendi." şeklinde konuştu.

İstanbul Akvaryum'da bulunan penguenlere gece gündüz demeden canla başla bakıldığını vurgulayan Çapanoğlu, ziyaretçilerin, penguenlerin erken uykuya dalması nedeniyle internet sitesindeki duyurulara göre uygun saatlerde gelmesi gerektiğinin altını çizdi.



Çapanoğlu, hiçbir profesyonel tesisin penguenleri kutuplardan ya da kendi coğrafyalarından kopararak kendi bünyelerine getirmediklerini aktararak, "Birliklerin uygun buldukları üyeler arasında popülasyon artışına bağlı olarak evlat edindirme politikaları gerçekleştiriliyor. Küresel ısınma, yasak avlanma, besin zincirindeki kayıplar, çevre kirliliği ve tüm bunların bir numaralı faktörü olan insanlar nedeni ile her yıl bir çok canlı hayatını kaybediyor." ifadelerini kullandı.