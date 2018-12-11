İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği İstanbul belediye başkan adayını son dakika açıklandı mı? AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı, AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı, AK Parti Fatih belediye başkan adayı, Kadıköy AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Esenler belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti İstanbul ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti İstanbul belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanmayan belediye başkan adayları arasında İstanbul belediye başkan adayı da var. AK Parti İstanbul belediye başkan adayı henüz resmi olarak açıklanmasa da Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti İBB adayı olacağı artık kesin gözüyle bakılmakta AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İstanbul İBB seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 40

HDP % 4

MHP % 4

Avcılar belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti 40

MHP % 9

Başakşehir belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 33

HDP % 7

Beylikdüzü belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 50

AK Parti % 39

MHP % 4

Çekmeköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 38

MHP % 5

Fatih belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 48

CHP % 31

MHP % 7

Kağıthane belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

CHP % 29

MHP % 7

Sultanbeyli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti 61

SP % 14

HDP % 11

Tuzla belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 39

MHP % 5

Adalar belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 50

AK Parti % 42

Bağcılar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 57

CHP % 19

Bayrampaşa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 39

Beyoğlu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 35

Esenler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 62

CHP % 15

Gaziosmanpaşa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

CHP % 25

SP % 12

Kartal belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti % 42

Ümraniye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

CHP % 29

MHP % 10

Arnavutköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 22

HDP % 11

Bahçelievler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 35

MHP % 6

Beşiktaş belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 76

AK Parti % 16

Büyükçekmece belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 47

AK Parti % 44

Esenyurt belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 34

HDP % 10

Kadıköy belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 72

AK Parti % 20