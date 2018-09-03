İstanbul Adliyesi'nde adli yıl, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in konuşmasıyla açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "Terör yargılamalarıyla ilgili 41 kamu davası açılmıştır. Açılan bu kamu davalarından 34'ü yetkili ağır ceza mahkemelerimiz tarafından karara bağlanmış, çoğunluğu üst rütbeli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmışlardır." dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni adli yıl açılış töreni, C kapısı girişindeki Atrium alanında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, hiçbir adliye mensubu ve vatandaşın üzülmediği, sıkıntıya düşmediği bir yıl olmasını temenni etti.

"ADLİYEMİZLE ÇOK YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Adalet çok klasik tanımıyla her şeyi yerli yerine koymaktır. Bir başka tanımıyla herkese hak ettiğiyle muamele etmektir. Yani adalet eşit davranmak değil, insanlara hak ettiği şekilde muamele etmektir. Haklıya hakkını vermek, haksıza da haksız olduğunu bildirmek, suçluya cezasını vermek, mağdurun hakkını korumak adaletin temel ilkelerindendir. Biz İstanbul Valiliği olarak adliyemizle çok yakın işbirliği içerisindeyiz. Şahitliğimiz odur ki adaletin tahakkuku noktasında bütün adliye mensubu arkadaşlarımız ile birlikte görev yaptığımız dostlarımız müthiş bir hassasiyet ve dikkat içerisindeler. İstanbul Adliyesi derken sadece burayı kast etmiyorum. İstanbul'daki tüm adliyelerde çalışma görevi olan tüm dostlarımız için söylüyorum. Bizler de adaletin tahakkuku noktasında üzerimize düşenin, hangi noktada olursa olsun en iyisini yapmaya çalışıyoruz.''

"Gözümüz gibi bakmamız gibi gereken kurumların en başında adalet mekanizması ve müessesi gelmektedir" diyen Şahin, emniyetin, jandarmanın ve sahil güvenliğin, adli kolluk olmanın ötesinde idari kolluk görevini yaparken de adliyelerin işini hafifletme, kolaylaştırma yönünde çaba gösterdiğini vurguladı.

Vali Şahin, zaman zaman eksiklik ve yanlışların olabileceğini ifade ederek, "Bunlar da gerek adli kararlarla gerekse de zaman zaman gayrıresmi görüşmelerle en kısa zamanda ve süratle düzeltilmeye çalışılıyor. Bu konuda her iki tarafta hem anlayış hem de iyi niyet ortaklığı var. Sizlere hayırlı bir yıl diliyor, Allah'ın size yardımının sürekli olmasını Cenabıhak'tan temenni ediyorum. Bizlere düşen ne olursa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaletin tahakkuku noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımızı belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.

"ÇOĞUNLUĞU ÜST RÜTBELİ 789 SANIĞA HAPİS CEZASI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni adli yılın toplumsal barış getirmesini temenni ettiğini dile getirerek, 16 Temmuz'da HSK kararıyla Yargıtay'a seçilen meslektaşlarına da yeni görevlerinde başarılar diledi.

İstanbul adliyesine yeni atanan hakim ve savcılara da başarı dileklerini sunan Fidan, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da cumhuriyet savcıları, devletin ulusal ve uluslararası yararlarına, milli güvenliğine ve anayasal düzenine yönelik her türlü girişimin soruşturmasını emniyet ve jandarma birimleriyle koordine halinde ve etkin biçimde yürütmekte, sorumlularını mahkeme önüne çıkartmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzeninin, siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün hedef alındığı 15 temmuz darbe girişimi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Tuzla Orhanlı Gişeleri'nin, Tuzla Mehmetçik Vakfı'nın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün, İstanbul Borsası'nın, Vatan Caddesi'nin, TRT İstanbul Radyo Binası'nın, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nin, Acıbadem Türk Telekom Binası işgali davaları olmak üzere terör yargılamalarıyla ilgili 41 kamu davası açılmıştır. Açılan bu kamu davalarından 34'ü yetkili ağır ceza mahkemelerimiz tarafından karara bağlanmış, çoğunluğu üst rütbeli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmışlardır."

"YASALARIN YANINDA KENDİLERİNİ BAĞLAYAN ASLİ UNSUR HÜR VE TERTEMİZ VİCDANLARDIR"

Devam eden davalar hakkında da bilgi veren Fidan, şunları kaydetti:

"Darbe girişimine katıldığı tespit edilen SAT Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Havacılık ve Hava Harp Okulu mensubu sanıklar ile Atatürk Havalimanı'nın işgali girişimine katılan sanıklar hakkında açılan kamu davalarının yargılamaları yetkili ağır ceza mahkemelerinde devam etmektedir. Bununla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde kurulu terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcılarımız tarafından çok sayıda şüpheli hakkında soruşturma devam ettirilmektedir. Bu yoğun çalışma ve soruşturma sürecinde cumhuriyet savcılarımız ve hakimlerine her türlü desteği veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve adli kolluk birimlerine şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde yargısal görevinin gereğini en iyi şekilde yapmaya çalışan hakim ve cumhuriyet savcılarımızla birlikte adli personele teşekkürü bir borç biliyorum.Son olarak şunu da belirtmek isterim ki millet olarak son dönemde yaşadığımız acı tecrübeler ve zorlu süreçler açıkça göstermiştir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına ve yasalarına, yetki ve sorumluluğu kanunlar tarafından belirlenmiş resmi hiyerarşisine bağlılık her türlü bağlılığın ve sadakatin üstündedir. Hakim ve cumhuriyet savcıları yargısal anlamda hiçbir hiyerarşi ilişkisi içerisinde değildir, olmamalıdır. Karar sürecinde yasaların yanında kendilerini bağlayan asli unsur hür ve tertemiz vicdanlarıdır. "

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN BABASI DA TÖRENDE YERİNİ ALDI

Açılışa, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Terör örgütü DHKP/C üyelerince makamında rehin alınarak şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da yeni adli yılın açılış töreninde yer aldı.