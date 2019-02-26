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İstanbul Adalet Sarayını karıştıran hırsızlık

ÇAĞLAYAN’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki veznelerden sorumlu müdürün değişiminden sonra büyük bir hırsızlık olayı ortaya çıktı.

26 Şubat 2019 Salı 08:46
İstanbul Adalet Sarayını karıştıran hırsızlık

Yeni gelen müdürün kasalarda sayım yapmak istemesinin ardından 1 çocuk annesi memur Göksenin Sezgin’in kasasından 390 bin TL açık çıktı. Vezne müdürü olayla ilgili hemen tutanak tutarak başsavcılığı bilgilendirdi. Başsavcılık da durumu adliye polisine bildirerek Sezgin’in gözaltına alınması talimatı verdi.

Masada gözaltı

Polisler vezneye giderek Göksenin Sezgin’i masasında gözaltına aldı. Yıllardır görev yaptığı adliyede bu kez şüpheli olarak savcı karşısına çıkan Sezgin suçunu itiraf ederek, “Bir hata yaptım. Zararı karşılamaya hazırım” dedi. İfadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Sezgin, “zimmet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki günlerde hakkında iddianame hazırlanan Sezgin’in, “görevi nedeniyle kendisine devredilen malı zimmetine geçirme” suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Evini satarak kasada açık çıkan miktarı ödeyen Sezgin’in tahliye talebi reddedildi. 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 08:46
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