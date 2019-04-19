İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

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