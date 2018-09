3. Havalimanı’nın adı ne oldu? İstanbul 3. havalimanının ismi açıklandı!

AK Parti iktidarında hayal olarak görülen dev projeler birbiri ardına açılmaya devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli v.s derken şimdi de dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı 29 Ekim’de hizmete girecek olan 3. Havalimanın ismi merek ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir ismi işaret etmişti. Muş Havalimanı'nın ismi Sultan Alparslan Havalimanı olarak açıklanmasından sonra peki 3. Havalimanı’nın ismi, adı ne olacak? merak konusu oldu.

İstanbul 3. Havalimanı’nın ismi ne olsun? 3. Havalimanı adı için önerilen isimler

Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında ulaştırma alanında hayata geçirdiği "dev projelerden" olan ve İzmit Körfezi’nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü 1 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarfından açıldı. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek bir demiryolu tüneli ile ilgili ilk düşünce 1860 yılında Sultan Abdülmecid tarafından dile getirildi. Abdülhamit Han’ın bu hayalini torunları hayata geçirdi. Asya ile Avrupa kıtaları arasında denizin altından kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlayacak dünyanın en büyük ve önemli projelerinden Marmaray, 29 Ekim 2013’te açıldı.

Dev projelerden biri olan İstanbul’un iki yakasını deniz altından birbirine bağlayacak ve Göztepe-Kazlıçeşme arasında ulaşımı 15 dakikaya indirecek Avrasya Tüneli’nin açılışı 21. Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Türkiye’yi şaha kaldıran dev projelere her geçen gün yenisi ekleniyor.

3. HAVALİMANI'NIN İSMİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Anadolu Ajansı Editör Masası’nın konuğu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’da inşa edilen ve 29 Ekim’de açılışı yapılacak 3. Havalimanı isminin ne olacağı şeklindeki soruya cevap vererek, “İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi olmasın.” dedi.

ABDÜLHAMİT HAN HAVALİMANI

Habertürk yazarı Sevilay Yılman da 3. havalimanının adının açıklandığını iddia etti. Sevilay Yılmaz, "Üçüncü havalimanının adı Abdülhamid Han Havalimanı olacak" dedi.

Bunlardan biri de dünyanın en büyük havalimanı olacak olan 3. Havalimanı. 29 Ekim 2018’den itibaren hava trafiğine açılması planlanan İstanbul’un yeni havalimanı için şimdi de gündemde ‘ad tartışması’ var. Peki 3. Havalimanı’nın adı ne olacak? 3. Havalimanının adı belli oldu mu? 3. Havalimanı’nın ismi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne ad verileceği konusunda şunları söylemişti: “Atatürk Havalimanı olarak görüyorsunuz zaten, Atatürk Havalimanı İstanbul’da var. Birçok yerde de var. Olmayanı buraya vermek çok daha isabetli olur. Yeni yeni bazı isimlerle temayüze etmekte fayda var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star TV-NTV ortak yayına katılarak merak edilen soruları yanıtladı. Erdoğan, inşası devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'nın merakla beklenen ismi hakkında da konuştu. Erdoğan, "Üçüncü havalimanı için aklınızda isim var mı?" şeklindeki soruya Erdoğan, "Sen bir isim verir misin?" sorusuyla karşılık verdi. Gazeteci Nazlı Çelik'in, "Belki bir anket düzenleyebilirsiniz" şeklindeki ifadesi üzerine Erdoğan, "Olabilir. Onun için sabırlı olmakta fayda var. Mesafe alalım. Teklifler geliyor." dedi. Çelik'in, "Atatürk Havalimanı ismi tutulabilir" şeklindeki ifadesi üzerine Erdoğan, "Atatürk Havalimanı, İstanbul'da vardı. Birçok yerde de zaten var. Şimdi olmayanı buraya vermek herhalde çok daha isabetli olur ve yeni yeni bazı isimlerle temayüz etmekte de fayda var. Bu noktada sabırlı olmakta yine ben fayda var diye düşünüyorum. Çünkü biz her işimizi istişare ile yaparız ve istişare bizim en önemli metodumuzdur. Millete danışılabilir veya bizim üst düzey bir istişare kurulu oluştururuz orada bu işin istişaresini yaparız. İlla her şeyde kamuoyuna, millete gitmek, her konuda doğru olmayabilir. Çünkü bu parti rastgele bir siyasi parti değil. Üst düzey istişari kurulları var. Bu kurullarda bunu olgunlaştırıp adımı da atabiliriz." diye konuştu.

"ATATATÜRK YAKIŞIR"

Çıktığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 3. Havalimanı'nın ismi hakkında şöyle konuştu: "Uzlaşmayla koyardım. En çok uzlaşabileceğimiz Atatürk’tür. Hem öbür Atatürk Havalimanı kapanıyor. Atatürk, yakışır. Daha başka bir şey de olabilir. Ama bence Atatürk yakışır"

3. HAVALİMANININ ÖZELLİKLERİ

İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanının temeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle saat 16'da atılıyor. Havalimanı 2018'de tamamlandığında 150 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve 10 milyar 247 milyon euroya mal olacak. Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesi gerçekleştirilen üçüncü havalimanı tamamlandığında yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. İnşaatında kullanılacak demir çelik miktarının 350 bin tona, alüminyum malzemenin 10 bin tona, camın ise 415 bin metrekareye ulaşması beklenen proje, 4 etapta tamamlanacak. Yeni havalimanı tamamlandığında 165 yolcu köprüsü, terminaller arasındaki ulaşımın raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı terminal binası, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun müstakil 6 pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminali, devlet konuk evi, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler, kongre merkezi, güç santralleri, arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yardımcı tesislerden oluşacak. Yapım maliyetinin 10 milyar 247 milyon euro olması öngörülen havalimanının 2018 sonunda tamamlanması hedefleniyor. İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanı ihalesinde 25 yıllık kira bedeli için en yüksek teklifi, 22 milyar 152 milyon avro artı KDV ile Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu vermişti.