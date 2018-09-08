0553 313 94 23

3. Havalimanı’nın adı ne oldu? İstanbul 3. havalimanının ismi açıklandı!

AK Parti iktidarında hayal olarak görülen dev projeler birbiri ardına açılmaya devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli v.s derken şimdi de dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı… 29 Ekim’de birinci etabı hizmete girecek olan 3. Havalimanın ismi merek ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir ismi işaret etmişti. Peki 3. Havalimanının adı belli oldu mu? 3. Havalimanı’nın ismi, adı ne olacak?

08 Eylül 2018 Cumartesi 19:17
3. Havalimanı’nın adı ne oldu? İstanbul 3. havalimanının ismi açıklandı!

AK Parti iktidarında hayal olarak görülen dev projeler birbiri ardına açılmaya devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli v.s derken şimdi de dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı 29 Ekim’de hizmete girecek olan 3. Havalimanın ismi merek ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir ismi işaret etmişti. Muş Havalimanı'nın ismi Sultan Alparslan Havalimanı olarak açıklanmasından sonra peki 3. Havalimanı’nın ismi, adı ne olacak? merak konusu oldu.

İstanbul 3. Havalimanı’nın ismi ne olsun? 3. Havalimanı adı için önerilen isimler

 Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında ulaştırma alanında hayata geçirdiği "dev projelerden" olan ve İzmit Körfezi’nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü 1 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarfından açıldı. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek bir demiryolu tüneli ile ilgili ilk düşünce 1860 yılında Sultan Abdülmecid tarafından dile getirildi. Abdülhamit Han’ın bu hayalini torunları hayata geçirdi. Asya ile Avrupa kıtaları arasında denizin altından kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlayacak dünyanın en büyük ve önemli projelerinden Marmaray, 29 Ekim 2013’te açıldı.

THYİGA alımları 3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu! | THY personel alım başvuru formu!

Dev projelerden biri olan İstanbul’un iki yakasını deniz altından birbirine bağlayacak ve Göztepe-Kazlıçeşme arasında ulaşımı 15 dakikaya indirecek Avrasya Tüneli’nin açılışı 21. Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Türkiye’yi şaha kaldıran dev projelere her geçen gün yenisi ekleniyor.

3. HAVALİMANI'NIN İSMİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Anadolu Ajansı Editör Masası’nın konuğu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’da inşa edilen ve 29 Ekim’de açılışı yapılacak 3. Havalimanı isminin ne olacağı şeklindeki soruya cevap vererek, İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi olmasın.” dedi.

ABDÜLHAMİT HAN HAVALİMANI

Habertürk yazarı Sevilay Yılman da 3. havalimanının adının açıklandığını iddia etti. Sevilay Yılmaz, "Üçüncü havalimanının adı Abdülhamid Han Havalimanı olacak" dedi.

İstanbul 3. Havalimanı’nın ismi ne olsun? 3. Havalimanı adı için önerilen isimler

Bunlardan biri de dünyanın en büyük havalimanı olacak olan 3. Havalimanı. 29 Ekim 2018’den itibaren hava trafiğine açılması planlanan İstanbul’un yeni havalimanı için şimdi de gündemde ‘ad tartışması’ var. Peki 3. Havalimanı’nın adı  ne olacak? 3. Havalimanının adı belli oldu mu? 3. Havalimanı’nın ismi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne ad verileceği konusunda şunları söylemişti: “Atatürk Havalimanı olarak görüyorsunuz zaten, Atatürk Havalimanı İstanbul’da var. Birçok yerde de var. Olmayanı buraya vermek çok daha isabetli olur. Yeni yeni bazı isimlerle temayüze etmekte fayda var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star TV-NTV ortak yayına katılarak merak edilen soruları yanıtladı. Erdoğan, inşası devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'nın merakla beklenen ismi hakkında da konuştu. Erdoğan, "Üçüncü havalimanı için aklınızda isim var mı?" şeklindeki soruya Erdoğan, "Sen bir isim verir misin?" sorusuyla karşılık verdi. Gazeteci Nazlı Çelik'in, "Belki bir anket düzenleyebilirsiniz" şeklindeki ifadesi üzerine Erdoğan, "Olabilir. Onun için sabırlı olmakta fayda var. Mesafe alalım. Teklifler geliyor." dedi. Çelik'in, "Atatürk Havalimanı ismi tutulabilir" şeklindeki ifadesi üzerine Erdoğan, "Atatürk Havalimanı, İstanbul'da vardı. Birçok yerde de zaten var. Şimdi olmayanı buraya vermek herhalde çok daha isabetli olur ve yeni yeni bazı isimlerle temayüz etmekte de fayda var. Bu noktada sabırlı olmakta yine ben fayda var diye düşünüyorum. Çünkü biz her işimizi istişare ile yaparız ve istişare bizim en önemli metodumuzdur. Millete danışılabilir veya bizim üst düzey bir istişare kurulu oluştururuz orada bu işin istişaresini yaparız. İlla her şeyde kamuoyuna, millete gitmek, her konuda doğru olmayabilir. Çünkü bu parti rastgele bir siyasi parti değil. Üst düzey istişari kurulları var. Bu kurullarda bunu olgunlaştırıp adımı da atabiliriz." diye konuştu.

"ATATATÜRK YAKIŞIR"

Çıktığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 3. Havalimanı'nın ismi hakkında şöyle konuştu: "Uzlaşmayla koyardım. En çok uzlaşabileceğimiz Atatürk’tür. Hem öbür Atatürk Havalimanı kapanıyor. Atatürk, yakışır. Daha başka bir şey de olabilir. Ama bence Atatürk yakışır"

3. HAVALİMANININ ÖZELLİKLERİ

İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanının temeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle saat 16'da atılıyor. Havalimanı 2018'de tamamlandığında 150 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve 10 milyar 247 milyon euroya mal olacak. Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesi gerçekleştirilen üçüncü havalimanı tamamlandığında yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. İnşaatında kullanılacak demir çelik miktarının 350 bin tona, alüminyum malzemenin 10 bin tona, camın ise 415 bin metrekareye ulaşması beklenen proje, 4 etapta tamamlanacak. Yeni havalimanı tamamlandığında 165 yolcu köprüsü, terminaller arasındaki ulaşımın raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı terminal binası, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun müstakil 6 pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminali, devlet konuk evi, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler, kongre merkezi, güç santralleri, arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yardımcı tesislerden oluşacak. Yapım maliyetinin 10 milyar 247 milyon euro olması öngörülen havalimanının 2018 sonunda tamamlanması hedefleniyor. İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanı ihalesinde 25 yıllık kira bedeli için en yüksek teklifi, 22 milyar 152 milyon avro artı KDV ile Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu vermişti.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 19:17
  1. Muş
  2. 3. Havalimanı’nın adı ne olacak?
  3. İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak

YORUM YAZ

  • DOST 09DOST 093 gün önce
    BÜYÜK TÜRKİYE HAVA ALANI OLMALI
  • Nihat ÜnsalNihat Ünsal4 gün önce
    Manşette "3. Havalimanı’nın adı ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi açıklandı!" diye yazıyor... 
  • bülentbülent4 gün önce
    yorumlara baktım da bir çoğu aman ATATÜRK verilmesin diyebelirtmiş yazık valla ...
  • MehmetMehmet15 gün önce
    kisaca Tugra olabilir
  • ahmet yükselahmet yüksel15 gün önce
    türkiyenin en büyük şehri dünyanın incisi yüzyıllardır islam aleminin kalbi başkenti İSTANBUL.kişiler fanidir.Ama dünyaya medeniyet ışığı olmuş bu kadim şehir 3.havaalanını ismiyle taçlandırmalıdır.İSTANBUL DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ VE İSLAM COĞRAFYASISININ BAŞŞEHRİDİR.İSTANBUL HAVAALANI YAKIŞIR. BU İSİM DÜNYAYI KUCAKLAR.
  • ayhan dayhan d16 gün önce
    ANADOLU
  • KARAKURTKARAKURT22 gün önce
    en güzel isim ....BAŞKAN ERDOĞAN HAVA LİMANI...çok mükemmel olur..bu nedenle chp liler ve vatan hainleri bu limanı kullanmazlar rahat ederiz
  • haydahayda22 gün önce
    namert ince atatürkmü yaptırdı havalimannını .... konuşma oranın adını halk verecek tasması dışarıdai tatanka muharrem...
  • sezginsezgin23 gün önce
    Atatürk verilmesinde sakın . ...
  • AhmetAhmet23 gün önce
    1071 ISLAM
  • KemalKemal23 gün önce
    Atatürk ismi yakisir....ve tarafsiz baskan oldugunu gösterir..
  • SalihSalih23 gün önce
    Recep Tayyip Erdogan
  • One minut....One minut....23 gün önce
    ONE MINUT olsun...
  • mehmet akif başarmehmet akif başar23 gün önce
    OTTOMAN AİRPORT YAZILSIN Kİ KAFİRLER DÜNYAYA NAM SALMIŞ BİR İMPARATORLUĞUN YIKILMADIĞINI HALA MEVCUDİYETİNİN MUHAFAZAY-I İCRA EYLENDİĞİNİN FARKINA VARSINLAR.....Mehmet akif başar
  • HarunHarun24 gün önce
    Tabii ki kesinlikle gavurların, hainlerin, alçakların, satılmışların inadına inadına Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır.
  • kamil Tirnovakamil Tirnova29 gün önce
    Vecihi Hürkuş ta isabetli olabilir...
  • Edhem unalEdhem unal29 gün önce
    receb taib erdogan yakisir
  • mitatmitat29 gün önce
    İSTANBUL OSMANLI HAVALİMANI
  • hercaihercai1 ay önce
    One Minute Havaalani olabilirdi.AmaOSMANLI HAVAALANI daha yerinde olur.
  • hasanhasan1 ay önce
    açıklandı diyorsunuz ne alaka sahtekar mısınız. iyice guven kaybediyorsunuz.
  • SAdasdasdaSAdasdasda1 ay önce
    ANADOLU HAVALİMANI
  • neconeco1 ay önce
    sultan alpaslan hava alanı olabilir
  • m.turkm.turk1 ay önce
    İSTANBUL OSMANLI HAVALİMANI
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 ay önce
    1. Halid bin Velid2. Eyyüb Sultan,3. Ak - Semseddin4. Sultan Süleyman5. Genc Osmanveya RTE Airport Istanbul
  • Volkan Volkan 1 ay önce
    Ulu önder Atatürkismi çok güzel yakışır
  • tuzcutuzcu1 ay önce
    Evet çok büyük problem....Ne yapsak ki?
  • MtmtMtmt1 ay önce
    İSTANBUL EYYÛB SULTAN HAVALİMANI
  • GayseriliGayserili1 ay önce
    Mimar sinan
  • MEHMET DUMANMEHMET DUMAN1 ay önce
    eskiler asla bahsi geçen o eski insanların ismi konulmasın özellikle ve özellik asla recep tayip erdogan koyulursafala eşşeklik olur asla ESKİ İSMİ GİBİ ATATÜRK HAVALİMANI OLACAK ÖYLE KALACAK SON
  • iboibo1 ay önce
    Her yer Atatürkbarajindan terminalden parktan, ben bile sasiriyorum.Mustafa Kemal havalani deyin bari.Recep Tayyip Erdogan havalini (baslatan, bitirin odur yakisir Baskana)Ertugrul Gazi havalini (güzel isimin, olmasa Kanal Istanbul yerine, Ertugrul Gazi kanali olurSultan Murad Hüdavendigar havalani (balkanlara kapilari acan osmanli, ve orada ilk sehit olan)Yavuz Sulan Süleyman havalani (avrupa, akdeniz kapilari acan osmanli)Malazgirt havalani Sultan Alpaslan havalaniANLAMLI OLSUN YANI
  • gökhangökhan1 ay önce
    S.A.H ... SULTAN ABDULHAMİT HAN
  • SanSan1 ay önce
    Peşkeş Port olsun. Gelecek nesiller Erdoğan dönemini asla unutmasın diye.
  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 ay önce
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN Hava Alanı ismi konulmazsanankörlük yapmış olursunuz.
  • Zehra KipZehra Kip1 ay önce
    ne acidirki birtane olsun hz Ebubekir ilkokulu Yada diger Islam büyüklerinin adlarina bir okul varmi bilen varsa bildirsinler. Ama 1.Sefin adlari verilenlerin sayisi kac tanedir? Hala 1. Sefin adinin verilmesini önerenlere sadece aciyorum
  • Zehra KipZehra Kip1 ay önce
    RESULULLAH HAVA ALANI ; HZ ALI HAVA ALANI yada EHLIBEYT.HAVA ALANI. olabilir ama Tagut anayasasinda bu ismler yasak oldugu icin koyamazlar bu isimleri. Oysa 4 kapisi varsa Hz EBUBEKIR HZ ÖMER HZ OSMAN VE HZ ALI(ra) kapisi olarak anilmasi güzel olurdu. AMA tabiki Recep tayyib Erdoganin adini verecekler Buda güzel olur tabiki Hakkidir vesselam
  • biribiri1 ay önce
    Dünya 5 ten Büyüktür Havalimanı olsun
  • eren cetineren cetin1 ay önce
    Bence tum gecmisi icinde barindiran ihtisami buyuk tum milletlerin beynine kazinmis olan OSMANLIHAVAALANI Olsun !!!
  • Hasan ÇetinHasan Çetin1 ay önce
    Receb Tayyib Erdoğan ismi çok güzel olur.
  • FATİH FATİH 1 ay önce
    Tabiki de R. T. E. HAVA ALANI OLMALI NOKTA.
  • rasim a.rasim a.1 ay önce
    ERDOĞAN HAVA LİMANI
  • A.YücelA.Yücel2 ay önce
    Recep Tayyip Erdoğan Havalimanı olmalı, sayın cumhurbaşkanımız kendi adını vermek istemez ise Necmeddin Erbakan Havalimanı, Abdülhamit Han Havalimanı, Vahdettin Han Hava limanı vb isimler olabilir. Sayın cumhurbaşkanımızın dediği gibi havalimanı ismi istişare ile konulacak, istişare sonucu konulacak isim de elbette beğenilen bir isim olacaktır.
  • imamimam2 ay önce
    Hakkı hak sahibine teslim etmek insanlığın şanındandır. Kimsenin hayal etmeye bile cesaret edemediği bir havalimanına yapanın adı neden verilmesin? Recep Tayyip Erdoğan Havaalanı olması vefanın gereğidir. Olmazsa mesela "Hezarfen Ahmed Çelebi Havaalanı" neden olmasın. Marmarayıa ilk kez dile getiren Abdülhamidin adı da oraya verilebilirdi. Marmaray kelimesinin hiç bir anlamı yok ki. Yavan bir isim. Yassıadaya verilen isim de yavan. Oraya da "Üç Şehitler" adası dense daha iyi olmaz mıydı?
  • ahmetahmet2 ay önce
    Ya RTE yada Islam Kutuluş Havalimanı
  • ahmet tezcanahmet tezcan2 ay önce
    ABDULHAMİD ERBAKAN HAVA LİMANI OLSUN..KÜFFAR ÇATLASIN
  • biribiri2 ay önce
    Bu Eseri Ülkemize kim kazandırdıysa onun ismi olmalı yani Reis havalimanı
  • C.BayrakC.Bayrak2 ay önce
    Fatih Sultan Mehmet
  • kayıkayı2 ay önce
    BÜYÜK ANADOLU HAVA LİMANI.
  • rgrg2 ay önce
    BÜYÜK DOĞU HAVAALANI.... BÜYÜK ASYA HAVA ALANI... BÜYÜK ANADOLU HAVAALANI...
  • hsyn2802hsyn28022 ay önce
    Ne olacak RTE havaalanı
  • ismail işlekismail işlek2 ay önce
    Receb Tayyib havaalanı adı yeterli soyadına gerek yok
  • abdullah şenerabdullah şener2 ay önce
    hazerfen
  • Bayram YILMAZBayram YILMAZ2 ay önce
    Vecihi HÜRKUŞ havaalanıolsun.
  • CumhurCumhur2 ay önce
    1-İstanbulda yatan Sahabi Efendimiz Halid bin Zeyd Eyüp El Ensari(Radyalluhu Anh) 2-Abdülhamid Han3-Recep Tayyip ERDOĞANBunlardan birisi olabilir.
  • emin abdulhamidemin abdulhamid2 ay önce
    Sultan Abdulhamid’den nefret edenlerin yüzde yüzü Erdoğan’dan da nefret ediyor. Hayranlık duyanların da yüzde 90-95’i Erdoğan ve Akparti’yi destekliyor! Sultan Abdulhamid adı hiçbir yere verilmedi, vefamızı gösterelim 3. Havalimanına Sultan Abdulhamid Han adı verelim.
  • şükrü onukşükrü onuk2 ay önce
    Fırat kalkanı , zeytindalı ve kandil harekatının cesur başkomutanına mareşal ve gazi ünvanı verilip isminin buraya verilmesi uygun olur.
  • ÖMERÖMER2 ay önce
    BENCE PARAYA ÇEVİRİLSİN UYGUN OLMAK ŞARTIYLA İSİM HAKKI SATILSIN İYİ PARA EDER
  • KIYAMETKIYAMET2 ay önce
    Havaalanı ısmı hakkında konusacak en son kısıler CHP dır Butun buyuk projelerın babası Recep Tayıp Erdogan dan baska bır ısım yakısmaz o havalanına Bu kadar engelleme ve sıkıntılara ragmen ıcımızdekı fransızlara ragmen basarıya ulasılan bu projeye baska ısım gıtmez
  • ADEMADEM2 ay önce
    ÜÇ KITANINHAKİMİ (...... OSMANLI HAVALANI ....)DÜNYABUNUHATIRLAMALI. ... Geçmişibizeunutturanlara hatırlatmalı... Güneşinbalçıklasıvanmadığını.
  • Ne olsun?Ne olsun?2 ay önce
    Erdoğan olsun. Olmazsa Abdülhamit olsun. Olmazsa Diriliş olsun. O da olmazsa Menderes veya Turgut Özal olsun. Bunlar da olmayacaksa o zaman Kılıçdaroğlu veya İnce olsun. Akşener de olabilir. Haaaaaaaaa bunlar da olmayacaksa o zaman Pansilvanya Havalimanı olsun.
  • EnverEnver2 ay önce
    İSİM ÖNERİSİHAVAALANI ADI: FATİH 1453ya da II.ABDÜLHAMİTDIŞ HATLAR BÖLÜMÜ KAPISINA: KANUNİ SULTAN SÜLEYMANİÇ HATLAR BÖLÜMÜNE KAPISINA: YAVUZ SULTAN SELİMAdları verilebilir.
  • HayrettinHayrettin2 ay önce
    Avrupalılara "Kızıl sultan" dedikleri ismi sık sık telaffuz ettirmek için ABDÜLHAMİT HAN olmalıdır.
  • Osman ÖzkanOsman Özkan2 ay önce
    3. hava alanımızın ismi. HADİMUL HARAMEYN SULTAN VAHİDEDDİN HAN .istanbul uluslararası hava limanı ismi muhteşem ötesi bir şey olur.vede böyle bir isim vermek gerçekten hür ve bağımsız hiç kimseden emir almayan ve ALLAHDAN başka kimselerden korkusu olmayan bir devlet ve yönetime sahip olduğumuzun nişanesi olur.
  • halil45halil452 ay önce
    erdogan
  • Mehmet DemirtasMehmet Demirtas2 ay önce
    Bir Akpartili olarak veren el alan elden üstündür düsturuyla 15.Temmuz un en büyük siyasi kahramanı sayın Devlet Bahçeli olmasını aşırı bir beklenti ile istiyorum..
  • Kasım GÜNANKasım GÜNAN2 ay önce
    ŞİMDİ #BÜYÜKTÜRKİYE'NİN MİMARI #BÜYÜKUSTA'YA VEFA VAKTİ!29 Ekim 2018'de açılacak dev #İstanbul 3. Havalimanı ismi için https://www.facebook.com/groups/751634111639878/ 'e tıklayın. Hedefimiz, elbirliğiyle Dev Havalimanına #RTE yazdırmak ve Erdoğan'ın diğer dev projelerini tanıtmak. Vefa hizmetine üyelerinizi davet etmenizi ve birkaç dk. ayırabilecek gönüllülerin, facebook'ta #RECEPTAYYİPERDOĞAN HAVALİMANI, instagram'da @rte_havalimani ve twitter'da @Erdogan_Airport sosyal medya sayfalarına desteğinizi bekliyoruz.Kasım Günan#İstanbulBüyükşehirBelediyesi #İSPERAŞ #THY #İGA #İstanbul #tccb #AkpartiGenelMerkezi #CelalettinGünan #Türkiye #Ankara #İnegöl
  • SinanSinan2 ay önce
    Böyle güzel bir havalimanına bir ayyaşın ismini vermek uygun değil. Ertuğrul Gazi Havalimanı olabilir.
  • Aydınlı09Aydınlı092 ay önce
    ATATÜRK olmalıdır."İstikbal göklerdedir."
  • İbrahimİbrahim2 ay önce
    Kesinlikle RTE veya ABDULHAMİD HAN olsun....
  • AbdulkerimAbdulkerim2 ay önce
    Öncelimle mrb buradan yaziyorum 3.havalimanının ismi belli oldu.29 EKİMLE beraber 29 EKİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAVALİMANIDIR herkese vatana millete hayırlı uğurlu olur inşallah.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsmail Faruk Aksu'nun yeni görevi ne oldu?
  1. İsmail Faruk Aksu'nun yeni görevi ne..
  2. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki..
  3. Karaman’da otomobil takla attı: 2 ölü,..
  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
  5. Devlet Bahçeli: Suriyelilerin..
  6. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
  7. Ankara Keçiören nöbetçi eczane
  8. BM: Yemen barış görüşmeleri başarısız..
  9. ABD'yi zor günler bekliyor
  10. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
  11. Ankara nöbetçi eczane Mamak
  12. Ankara nöbetçi eczane Keçiören
  13. Ankara nöbetçi eczane Yenimahalle
  14. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
  15. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
  16. İstanbul nöbetçi eczane Beyoğlu
  17. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
  18. Fransa'da kadınlara özel taksi
  19. Nöbetçi eczane Bağcılar
  20. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
İşsizlik maaşı alma şartı?
İşsizlik maaşı alma şartı?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
"ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
"ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"

Günün Karikatürü

08 Eylül 2018
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?