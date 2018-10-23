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3. havalimanı son durum İstanbul yeni havalimanın son görüntüsü

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip olan İstanbul 3. Havalimanının açılışına sayılı günler kaldı. İlk etabının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı için geri sayım başladı. Yeni Havalimanı açılış öncesinde havadan görüntülendi.

23 Ekim 2018 Salı 17:01
3. havalimanı son durum İstanbul yeni havalimanın son görüntüsü

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip olan İstanbul 3. Havalimanının açılışına sayılı günler kaldı. İlk etabının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı için geri sayım başladı. Yeni Havalimanı açılış öncesinde havadan görüntülendi.

29 Ekim’de 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabı açılacak İstanbul Yeni Havalimanı, büyüklüğü, alt yapısı ve güvenliğinden birçok noktasına kadar yeniliklerle adından söz ettiriyor Dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı'ndan görev yapacak personelin eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri tamamlanan personel, açılıştan birkaç gün önce yeni havalimanında çalışmalara başlayacak.

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3. Havalimanı açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim'de saat 11.30'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının 14.15'de piste iniş yapacak.

Türk Hava Yolları (THY)  İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:01
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