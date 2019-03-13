TÜİK verilerine göre 2018'de en çok göç veren il İstanbul oldu TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'nin göç hareketleri tersine döndü. 2018 yılında en çok göç veren il İstanbul oldu.

Hafızalara kazanan 'Göç doğudan batıya doğru yapılır' sözü, 2018 yılında tersine döndü. TÜİK tarafından yayınlanan 2018 yılında Türkiye'nin verdiği göçler raporuna göre, artık insanlar az gelişmiş kentlerden gelişmiş şehirlere göç etmiyor. İstanbul 2018 yılında, aldığı iç göçten daha fazla dış göç verdi. İstanbul, geride bıraktığımız yıl 385 bin 482 iç göç alırken, 595 bin 803 göç verdi. İllerin 2018'de aldığı iç göçler Türkiye'de 2018 yılında en fazla göç alan iller sırasıyla şu şekilde; 1- İstanbul - 385.482 2- Ankara - 184.382 3- İzmir - 130.092 4- Antalya - 95.920 5- Bursa - 80.940 6- Kocaeli - 80.457 7- Konya - 58.300 8- Mersin - 55.779 9- Balıkesir - 55.238 10- Ordu - 54.813 İllerin 2018'de verdiği iç göçler Türkiye'de 2018 yılında en fazla göç veren iller sırasıyla şu şekilde; 1- İstanbul - 595.803 2- Ankara - 221.747 3- İzmir - 117.113 4- Antalya - 80.349 5- Bursa - 80.086 6- Kocaeli - 79.970 7- Adana - 70.638 8- Gaziantep - 62.206 9- Mersin - 61.917 10-Konya - 60.571

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