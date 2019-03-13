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TÜİK verilerine göre 2018'de en çok göç veren il İstanbul oldu

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'nin göç hareketleri tersine döndü. 2018 yılında en çok göç veren il İstanbul oldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:30
TÜİK verilerine göre 2018'de en çok göç veren il İstanbul oldu

Hafızalara kazanan 'Göç doğudan batıya doğru yapılır' sözü, 2018 yılında tersine döndü.

TÜİK tarafından yayınlanan 2018 yılında Türkiye'nin verdiği göçler raporuna göre, artık insanlar az gelişmiş kentlerden gelişmiş şehirlere göç etmiyor.

İstanbul 2018 yılında, aldığı iç göçten daha fazla dış göç verdi. İstanbul, geride bıraktığımız yıl 385 bin 482 iç göç alırken, 595 bin 803 göç verdi.

İllerin 2018'de aldığı iç göçler

Türkiye'de 2018 yılında en fazla göç alan iller sırasıyla şu şekilde;

1- İstanbul - 385.482

2- Ankara - 184.382

3- İzmir - 130.092

4- Antalya - 95.920

5- Bursa - 80.940

6- Kocaeli - 80.457

7- Konya - 58.300

8- Mersin - 55.779

9- Balıkesir - 55.238

10- Ordu - 54.813

İllerin 2018'de verdiği iç göçler

Türkiye'de 2018 yılında en fazla göç veren iller sırasıyla şu şekilde;

1- İstanbul - 595.803

2- Ankara - 221.747

3- İzmir - 117.113

4- Antalya - 80.349

5- Bursa - 80.086

6- Kocaeli - 79.970

7- Adana - 70.638

8- Gaziantep - 62.206

9- Mersin - 61.917

10-Konya - 60.571

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:30
  1. Ordu
  2. Konya
  3. Kocaeli
  4. İzmir
  5. Mersin
  6. Gaziantep
  7. Bursa
  8. Balıkesir
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. İstanbul
  13. göç
  14. nüfus
  15. TÜİK

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