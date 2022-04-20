İstanbul 20 Nisan iftar saat kaçta? İstanbul bugün akşam ezanı kaçta okunacak? İstanbul ezan vakitleri
Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken bugün İstanbul'da orucunu açacak olanlar 'İstanbul'da iftar saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün İstanbul'da akşam ezanı kaçta okunacak?
2022 İstanbul imsakiye: Mübarek ramazan ayı 2 Mayıs Pazertesi günü yerini şevval ayına bırakacak. Milyonlar ramazanın son günlerinde huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. 20 Nisan Çarşamba akşamı iftarlarını İstanbul'da yapacak olanlar ise 'İstanbul ezan kaçta okunuyor?' sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul 20 Nisan iftar saat kaçta? İstanbul bugün akşam ezanı kaçta okunacak? İstanbul ezan vakitleri
İstanbul'da bugün yani 20 Nisan Çarşamba günü akşam ezanı 19.55'te okunacak.