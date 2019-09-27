İstanbul depremi sonrası 106 artçı sarsıntı meydana geldi İstanbul'da dün 13.59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmedi. En büyüğü 4,4 olan 106 artçı deprem meydana geldi.

İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,4 olan 106 artçı sarsıntı meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti İstanbul dün 5,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Depremde resmi verilere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 43 kişi de yaralandı. Bazı ilçelerde ise binalarda ufak çaplı hasar meydana geldi. Saat 13.59'da meydana gelen depremin ardından sabah saat 06.05'e kadar 106 artçı deprem meydana geldi.

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