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Istakoz İstanbulluların tercihi

Görünüşü ve büyüklüğü ile dikkat çeken ıstakozun fiyatının tezgahta 150 TL’den başlayıp, büyüklüğüne göre 400 TL’ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:44
Istakoz İstanbulluların tercihi

Görünüşü ve büyüklüğü ile dikkat çeken ıstakozun fiyatının tezgahta 150 TL’den başlayıp, büyüklüğüne göre 400 TL’ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi. Balıkçı Tolga Çomak, "Çok lezzetli olduğu için tercih ediliyor. Istakoza en çok talep ise İstanbullulardan geliyor" dedi.


Edremit’teki Tolga Balıkçılık tezgahında sergilenen ve Babakale açıklarında balıkçıların ağlarına takılan ıstakozun lezzet bakımından mükemmel olduğu ifade edildi.


Istakozu Hal girişinde bulunan yerindeki tezgahta satışa sunduğunu söyleyen Balıkçı Tolga Çomak, “Çok lezzetli olduğu için tercih ediliyor. Istakoza en çok talep ise İstanbullulardan geliyor. Genelde Babakale, Gülpınar, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında yakalanıyor. Bizler de burada çeşit olarak bulunması amacıyla sergiliyoruz. Diğerlerini İstanbul’a gönderdik. Buna biz böcek de diyoruz. Bunun pişirilme tekniği ise ilginç. Canlı olarak kaynar suda pişirilerek hazırlanıyor. Çünkü canlı pişirilmediği takdirde salgıladığı zehir ile etini yenmez hale getirebiliyor. Besin değeri oldukça yüksek olan ıstakoz; kalsiyum, bakır, demir, potasyum, selenyum, çinko ve B1 vitamini deposu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:44
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