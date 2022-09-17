İştah kapatıcı içeçek: İştahı bıçak gibi kesiyor!
Tok tutan iştah kapatan çay tarifi: Kilo verme söz konusu olduğunda karşı konulmaz açlık duygusu bize engel olur. Açlık krizleri başladığınız diyeti bozmanıza sebep olur ve kilo mücadelesi yeniden başlar ancak merak etmeyin. İştahı bıçak gibi kesen bu tarif sayesinde tok kalarak rahatça zayıflayabilirsiniz.
İştah Kesici Yiyecekler, Bitkiler, Çaylar
Yeşil Çay: Metabolizmayı hızlandırıcı etkisinden dolayı yağ yakımını hızlandıran yeşil çay, hem enerji tüketimini arttırır hem de iştah kesici etkiye sahiptir. Ayrıca içeriğinde yer alan antioksidan ve C vitamini toksin maddelerin ve vücutta biriken fazla suyun atımını sağlar. İşte yeşil çayla tarif...
İştah Kapatıcı İçeçek Tarifi İçin Malzemeler
2 adet limon
1 tane kabuk tarçın
10 yaprak taze nane
1 çay kaşığı yeşil çay ( tane değilse yeşil çay paketlilerden bir tane )
1 litre su
İştah Kapatıcı İçeçek Tarifi Nasıl Yapılır?
Bir kupaya sıcak su ile bir tane yeşil çayı demleyin. Bir sürahiye 1 limonu sık diğer limonun kabuklarını soyup ince ince dilimle, nane ve kabuk tarçını koy içine üstüne 5 dakika demlediğin yeşil cayı dök, üzerine 1 litre oda sıcaklığındaki suyu ekleyin. Ağzını kapatın 2 saat sonra ya oda sıcaklığında yada buzdolabında soğutulmuş olarak için. Afiyet olsun. Not : 1 günde tüketmeniz gerekmektedir.