İştah açan kahvaltılık acı sos tarifi

Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak nefis tarifimizin tadına bayılacaksınız.

5 diş sarımsak

7 adet acı sivri biber

2 kg domates

1,5 kg kırmızı biber

Yarım demet maydanoz

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağından biraz fazla sirke

Tuz

Yapılışı

Kırımızı biberleri iri parçalara, acı biberleri iri keselim, domatesleri soyalım ve mutfak robotunda bu malzemeleri çekelim. Bir tencereye zeytinyağı ekleyerek 35 dakika kadar kaynatalım. Kıyılmış sarımsak, maydanoz ekleyip karıştıralım. Sirke ve tuzu da tenceremize ekleyelim. 10 dakika kadar daha kaynatalım. Sıcak sıcak kavanozlara koyup, kapaklarını sıkıca kapatalım. Afiyet olsun.