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Kadın - Aile İştah açan kahvaltılık acı sos tarifi
Kadın - Aile

İştah açan kahvaltılık acı sos tarifi

Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak nefis tarifimizin tadına bayılacaksınız.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 11:14:00 -
İştah açan kahvaltılık acı sos tarifi

Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak nefis tarifimizin tadına bayılacaksınız.

  • 5 diş sarımsak
  • 7 adet acı sivri biber
  • 2 kg domates
  • 1,5 kg kırmızı biber
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • Yarım su bardağından biraz fazla sirke
  • Tuz

Yapılışı

Kırımızı biberleri iri parçalara, acı biberleri iri keselim, domatesleri soyalım ve mutfak robotunda bu malzemeleri çekelim. Bir tencereye zeytinyağı ekleyerek 35 dakika kadar kaynatalım. Kıyılmış sarımsak, maydanoz ekleyip karıştıralım. Sirke ve tuzu da tenceremize ekleyelim. 10 dakika kadar daha kaynatalım. Sıcak sıcak kavanozlara koyup, kapaklarını sıkıca kapatalım. Afiyet olsun.

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