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Yaşam İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı covide yenik düştü
Yaşam

İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı covide yenik düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Canlı'nın vefat haberini, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 23:44:00 -
İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı covide yenik düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSTAÇ Genel Müdürü , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin iştiraki olan İSTAÇ'ın genel müdürü Mustafa Canlı'nın yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Kovid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."

İSTAÇ’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Sevgili Genel Müdürümüz, ağabeyimiz Mustafa Canlı'yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenleri başta olmak üzere İBB ailemize başsağlığı dileriz" denildi.

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Mustafa Canlı kimdir nerelidir?

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Mustafa Canlı kimdir nerelidir?

 

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