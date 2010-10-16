THY- Euroleague
0553 313 94 23

İşsizlik yüzde 10.6’ya geriledi

Türkiye’de Temmuz döneminde işsizlik oranı 2,2 puan düşerek yüzde 10,6 oldu.

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
İşsizlik yüzde 10.6’ya geriledi

İşsizlik oranı bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 12,8 seviyesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 13,6 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, “2010 Temmuz Dönemi Sonuçlarına (Haziran, Temmuz, Ağustos 2010)” göre, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 801 bin kişilik artış ile 71 milyon 372 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 858 bin kişi artarak 52 milyon 572 bin kişiye ulaştı. Söz konusu dönemde, istihdam 22 milyon 213 binden, 23 milyon 478’e çıktı. Bu yılın Temmuz döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 71,9, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 28,8 oldu. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 18’ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 70,8, kadınlar için yüzde 25,4 olurken, yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,4 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70 düzeyinde gerçekleşti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:13
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküp Havalimanı'nın bu yılki iki milyonuncu yolcusuna sürpriz karşılama
    1. Üsküp Havalimanı'nın bu yılki iki..
    2. 50 metre yüksekte namaz kıldı
    3. JHV-Store tırının ilk durağı Ankara
    4. İlkokulda yangın paniği; yüzlerce..
    5. THY, 777-300ER uçağını aldı
    6. Zonguldak’ta petrol umudu
    7. Türk iş adamları Mısır’a gidecek
    8. Kuveyt Emiri, UMH Başkanı Serrac'la..
    9. DYH: Ortaklık tekliflerini..
    10. Mersin'de eğitim-öğretime yağış engeli
    11. MB, gecelik faiz oranını düşürdü
    12. Yemen hükümeti: "İsveç müzakerelerinde..
    13. Şimşek: Yeniden yapılandırma..
    14. Neden uyumak istemezler?
    15. Türkiye’ bütün kapıları açıyor
    16. Eriyen doları ‘merkez’ kurtarır
    17. Eker: Ekmek zammının Bakanlıkla bir..
    18. Avrupa’ya açılanticaret koridoru:..
    19. Yeni vali ilk ziyaretini o ilçeye..
    20. Büst hırsızından pişkin savunma!..
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum