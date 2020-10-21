'İşsizlik üzerine'

Önemli bir konu. Konu işsizlik. TÜİK resmi verilerinde İşkura kayıtlı yaklaşık dört milyon işsiz var. Bu rakam içerisinde lise ve üniversite mezunları var. Rakamlar dikkatle incelendiğinde üniversite mezunları çoğunlukta. Vakit geçirmeden bu konuda gerekli adımlar atılmalıdır. Bu adımlara baktığımızda öncelikle kamuya eleman alımı öncelenmelidir. Kamuya yaklaşık üç dört milyon civarında alım yapılabileceği ifade edilmektedir.

Kamuda dört milyon varsa buna üç milyon daha dahil edilebilir. Ayrıca fabrikalaşmak adımlarını hızlandırarak her ilimizde o yörenin yerel kaynaklarından fındık çay ve tütün vb gibi fabrikalar açılarak gençlerimize iş imkanı sağlanabilir. Özel sektörde de vergi indirimine gidilerek eleman alımı artırılabilir. Devlet fabrika kurmaz mantığı çok bayatlamış durumdadır. Devlet niçin fabrika kurmasın?! Parasızlık evlenmeleri azalttı. Gençlerimiz parasızlıktan evlenmiyorlar. Evlenenler de birkaç sene içerisinde boşanmaktalar. TÜİK verilerine göre ülkem genelinde evlilikler azaldı boşanmalar ise her sene iki yüz binlerde. Bu zina da ayrı bir sıkıntı. Ülkemin üzerinde zina sebebiyle büyük bereketsizlik var. Allah’ın Resulü boş yere “zina fakirliktir” demiyor.

Kaynak için plan yapmalıyız...