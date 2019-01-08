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"İşsizlik sigortası işveren payı 3 yıl süreyle yüzde 1 olacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak"

08 Ocak 2019 Salı 10:56
"İşsizlik sigortası işveren payı 3 yıl süreyle yüzde 1 olacak"

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payının bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için çalışmalar yürütüldüğü hatırlatıldı.

"Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in 31 Aralık 2018'de Resmi Gazete'nin 4'üncü mükerrer sayısında yayımlandığı ifade edilen açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

1 Ocak itibarıyla devreye giren yeni düzenlemeye açıklık getiren Bakan Selçuk, "Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak." ifadesini kullandı.

Selçuk, bu kapsamda çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi aracılığıyla belirleneceğini, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın otomatik olarak sisteme dahil edileceğini bildirdi.

İş yerlerinin teşvik uygulamasından yararlanması için 1 Ocak 2019'dan itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereğince, İSG profesyoneli görevlendirmesi gerektiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Teşvikten yararlanan iş yerinin, belirtilen yararlanma şartlarından herhangi birini kaybetmesi durumunda teşvikten yararlanabilmesi için 3 yıl süreyle tebliğde belirtilen şartları sağlaması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla devreye giren teşvik sistemi ile birlikte işverenlere çalışan başına asgari 25,58 lira, azami 191,88 lira teşvik desteğini sağlamayı hedefliyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:56
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. işsizlik sigortası
  3. işveren payı

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