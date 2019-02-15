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İşsizlik rakamları ve bütçe uygulama sonuçları

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:- "İstihdam edilenler içerisinde sanayinin payı, bir evvelki yıla göre 0,8 puan arttı. İstihdamın sürdürülebilirliği açısından sanayi sektörünün önemini her zaman dile getiriyoruz"

15 Şubat 2019 Cuma 16:19
İşsizlik rakamları ve bütçe uygulama sonuçları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, istihdamın sürdürülebilirliği açısından sanayi sektörünün önemli olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan Ocak 2019'a ait bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

Geçen yıl kasım ayında işsizlik oranının ekim ayına göre 0,7 puan, bir evvelki yıla göre ise 2 puan yükseldiğini vurgulayan Zeytinoğlu, sezonsal ve ekonomideki yavaşlamanın da etkisi ile işsizlik oranındaki bu artışın, beklentinin üzerinde olduğunu gördüklerini bildirdi.


- "İstihdamın sürdürülebilirliği açısından sanayi sektörü önemli"

Kasım ayı işsizlik oranında, istihdam kaybının etkisine değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"2017 yılı kasımında istihdam edilenlerin sayısı 1,4 milyon kişi artarken, 2018’de 201 bin kişi azalmış. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının istihdam kaybından kaynaklandığını görüyoruz. İş gücüne katılımın da azalması dikkat çekici. İstihdam edilenler içerisinde sanayinin payı, bir evvelki yıla göre 0,8 puan arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 6,5’i inşaat ve yüzde 55,8'i ise hizmet sektöründe yer almış.

Sektörlerin istihdam paylarını bir önceki yıla göre kıyasladığımızda ise tarım ve inşaat sektörünün payı azalırken, sanayi ve hizmetler sektörünün payının arttığını görüyoruz. İstihdamın sürdürülebilirliği açısından sanayi sektörünün önemini her zaman dile getiriyoruz. Kasım ayı itibariyle gerilemeye başlayan sanayi üretim endeksi verisini ve ocak ayındaki asgari ücret zamlarını göz önüne aldığımızda önümüzdeki aylarda sanayinin istihdam payının azalabileceğinden endişe duyuyoruz."

Zeytinoğlu, 2017 Kasım ayına göre 4,3 puan artışla yüzde 23,6’ya yükselen genç nüfustaki işsizlik oranının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanan Ocak 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına da değinen Zeytinoğlu, hem bütçe gelirleri hem bütçe giderlerindeki artış oranının yüksekliğine işaret ederek, "Ocak ayında bütçe gelirleri ve giderlerinde enflasyonun çok üzerinde artışlar gördük. Ocak ayını 5,1 milyar TL ile geçen yılın üzerinde bütçe fazlasıyla tamamlamamızı olumlu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:19
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