İşsizlik rakamları açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan mart ayı verilerine göre işsizlik yüzde 14,1 oldu. Ayrıntılar geliyor...

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