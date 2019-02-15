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TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.

15 Şubat 2019 Cuma 10:06
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Kasım ayı işsizlik oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı iş gücü istatistiklerine Kasım ayında işsizlik yüzde 12.3 oldu. İşsizlik, ekim ayında yüzde 11.6 ile Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı

Ekim ayında artmıştı

İşsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 11,6 olmuştu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 13,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3 puanlık artış ile yüzde 22,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,4 puanlık artış ile yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:06
  1. TÜİK
  2. işsizlik rakamları

YORUM YAZ

  • Leventbay Leventbay 14 dk önce
    Özelleştirmeler bu oranı artttıran bir etken birde üretimi duran sanayimiz eklenince . Uçarız artık biz. Ama nereye bilmem
  • LeventbayLeventbay16 dk önce
    Suriyeli kardeşlerimizde bu oarana dahilmi yoksa bu oranı arttıran etkenmi . Çünkü 4 milyon nufus azınsanamaz . Hepsi genç yaş .
  • macitmacit1 sa önce
    günlerce siftahı olmayan esnaf da işsiz katerogisine ekli mi?
  • hülyahülya1 sa önce
    ekonomi uçuyor.

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