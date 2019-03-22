"İşsizlik oranlarında seçimlerden sonra iyileşme bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, hükümetin açıkladığı yeni teşviklerin hiç alışkın olmadıkları ve hatta düşünmedikleri kadar iyi olduğunu belirterek, "Seçimlerden sonra işsizlik oranında iyileşme olmasını bekliyoruz." dedi.

Bu ay başında güncellenen "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik" hakkında sanayicilerin bilgilendirilmesi amacıyla KSO tarafından Kontrol Medya iş birliğiyle "Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi" düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'ın yanı sıra çok sayıda sanayi kuruluşunun destek verdiği, 9-10 Nisan'da Muallimköy-Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek sempozyumla ilgili detaylar düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Zeytinoğlu, KSO'ya 2 bin 800 firmanın üye olduğunu, 135'inin Ar-Ge veya tasarım merkezi bulunduğunu, İstanbul'dan sonra ikinci sırada geldiklerini söyledi.

Türkiye'deki imalat sanayisinin yüzde 13'ünü Kocaeli'nin gerçekleştirdiğini, ilk 500'deki firmaların 82'sinin Kocaeli'de bulunduğunu aktaran Zeytinoğlu, 77,1 milyar dolarlık dış ticaretle Türkiye dış ticaretinden aldıkları payın yüzde 19,7 olduğu bilgisini verdi.

Zeytinoğlu, geçen yıl 28,6 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını kaydederek, bölgede 35 liman ve iskele tesisinin bulunduğunu, Avrupa'da elleçlenen yük ilk 10'a girdiklerini, 14 adet organize sanayi bölgesine ve 4 teknoparka sahip olduklarını bildirdi.

AB katılım müzakereleri çerçevesinde Çevre Faslı'nın 2009'da açıldığını anımsatan Zeytinoğlu, AB normlarına uyum konusunda başarılı ve önemli reformlara imza attıklarını, sanayiciler açısından bu düzenlemelerin ciddi maliyet artışlarına da neden olduğunu söyledi.

KSO olarak hizmet vermeye başladıkları ilk yıllardan beri çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularını günlemlerinin ilk sıralarında tuttuklarını aktaran Zeytinoğlu, bu kapsamdaki faaliyetlerinden bahsetti.

Zeytinoğlu, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi'nin ikincisinin 9-10 Nisan'da düzenleneceğini kaydederek, "Basınçlı kaplar ve dijital dönüşümün proses emniyetine etkileri gibi yeni önemli konularla kuvvetlendirdiğimiz sempozyumla bu yıl daha geniş bir kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.





- "Teşvikler hiç beklemediğimiz kadar iyi"





Zeytinoğlu, son dönemde artış gösteren işsizlik oranlarına ilişkin bir soru üzerine, şu cevabı verdi:

"İşsizlik sayısı tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de arttı. Ancak İŞKUR'un rakamlarına göre 2019'da bugüne kadar Kocaeli'de 15 binin üzerinde yeni işçi alımı oldu. Belki de olumsuzluklar olmasaydı bu rakam 25 bin olacaktı. Hükümetin açıkladığı yeni teşvikler hiç alışkın olmadığımız hatta düşünmediğimiz kadar iyi teşvikler. Bu seçimler biliyorsunuz sanayiciler için belirsizliktir. Seçimlerden sonra işsizlik oranında iyileşme olmasını bekliyoruz.

Ancak şöyle de bir sıkıntı var. Hala işçi açığı var. Sanayici İŞKUR'a başvuruyor; 'Ben şu niteliklerde 5 eleman alacağım.' diyor. Fakat 5'ini dolduramıyoruz. Diğer tarafta da iş arayanlar var. Burada bir ikilem var. Kocaeli'de iş arayan sayısı 70 bin civarında. Ancak 15 bin kişi işe alınmasına rağmen Kocaeli'de sanayicilerin 5 bin işçi açığı var."





- "Çalışan insanlara odaklı her şey sempozyumun içinde"





Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme Kurulu Başkanı ve Dyo İnşaat Boyaları Fabrika Direktörü Hasan Şerefhan ise, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik'te martta yapılan değişikliğin AB'de uygulanan Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktifler (SEVESO III) doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

Geçen yıl ilki düzenlenen proses emniyeti sempozyumundan bahseden Şerefhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KSO olarak ikincisini gerçekleştireceğimiz sempozyumu hayata geçirmemizdeki en büyük etken; proses emniyetinin yaşayan ve gelişen bir süreç olması ve bu konudaki güncel gelişmeler. Proses Emniyeti Yönetim Sistemi dediğimizde, bir endüstriyel tesiste mühendislikten tasarıma, tehlikelerin belirlenmesinden olay analizlerine, ekipmanların bakımından gözetim ve testlerine, proses kontrol ve alarm sistemlerinden işletme ve bakım prosedürlerine, personelin eğitiminden çalışan herkese odaklı her şey işin içine girmiş oluyor."





- "Herkesin hayatını ilgilendiren ve kritik önem taşıyan konular konuşulacak"





Hasan Şerefhan, bu yıl sempozyumun, SEVESO III Direktifleri doğrultusunda yönetmelikte yapılan değişikliklerin konuşulacak ana konu olduğunu bildirdi.

Şerefhan, sempozyumun odaklanacağı diğer iki konunun; "büyük endüstriyel kazalara sebep olan ve sanayi tesislerinin yanı sıra apartmanlarda bile kullanılan basınçlı kaplar ve ekipmanlar" ile "tüm dünyada konuşulan 'akıllı fabrikalar' doğrultusunda sanayideki dijital dönüşümün proses emniyetindeki rolü" olacağını anlattı.

Sempozyum kapsamında; kamu otoriteleri, denetçiler, sektör çalışanları, üniversiteler ve belgelendirme kuruluşlarının bir araya geleceğini dile getiren Şerefhan, iki gün boyunca yaklaşık 2 bin katılımcıyı ağırlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Şerefhan, "Sempozyumda bahsedeceğimiz konular ilk etapta size biraz teknik gelmiş olabilir ancak sanayi sektörünü proses emniyetinde bekleyen değişiklikler, her birimizin hayatını ilgilendiriyor ve kritik önem taşıyor." dedi.

Proses Emniyeti Yönetim Sistemi'nin endüstriyel tesislerin asla ihmale getiremeyeceği en önemli konuların başında geldiğini dile getiren Şerefhan, "Biz sanayiciler olarak, yani işin içinde kişiler olarak bu konunun asla ihmale gelmeyeceğinin farkındayız." diye konuştu.

Şerefhan, büyük endüstriyel kaza meydana gelme frekansını düşürecek yeni yönetmeliğin kimyasal proses ihtiva eden veya belirli miktarda kimyasal depolayan tüm sektörlere yükümlülük getirdiğini bildirdi.

Üretim süreçlerini daha güvenli hale getirmelerinin endüstriyel kazaların önlenmesi ve çevreye olan etkilerin azaltılmasına büyük faydalar sağladığını aktaran Şerefhan, sektörün, yönetmeliğin işletmelere getirdiği yükümlülükler konusunda henüz tam anlamıyla bilgi sahibi olmadığını vurguladı.

Şerefhan, "Kurumsal firmalar uzun bir süredir bu yeni yönetmeliğe hazırlanıyor. Ancak sektörde bu konudan hiç haberi olmayan veya yeni haberdar olan işletmeler olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu konunun önemini bir kez daha sempozyum ile duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Süreçlerin iyileştirilmesi için destek paketi talep ediyoruz"





Şerefhan, SEVESO III Direktifleri'nin hayata geçirilmesi için önemli bir yatırımın söz konusu olduğunu belirterek, tesisin büyüklüğü ve bugüne kadar aldığı güvenlik tedbirlerine göre değişiklik gösterse de şirketleri yaklaşık 1-1,5 milyon lira düzeyinde bir yatırım beklediğini söyledi.

Bu kapsamda sanayiciler olarak bazı beklentilerinin olduğuna değinen Şerefhan, şöyle devam etti:

"Sanayiciler olarak en büyük beklentimiz; proses güvenliği ve süreçlerin iyileştirilmesi için destek paketi. Sanayicilerimizin uluslararası pazarda rekabet edebilmesi için tüm bu süreçte kamu, üniversite ve sanayi kuruluşlarının birlikte hareket etmesi son derece önemli. Bakanlık yetkililerinin KSO ile birçok konuda yaptığı görüş alışverişi ve yapılan eğitim programları sanayicinin uyum sürecinde çok daha sağlıklı ilerlenmesini de sağlamıştır. Türkiye genelinde bu süreçten ilk etapta etkilenecek 383 üst seviye, 390 alt seviye kurum bulunuyor. Bu kurumlara hibe ve teşvik desteğinde öncelik tanınmasını bekliyoruz."

Şerefhan, yeni yönetmelikle hayata geçirilecek güvenlik önlemlerinin şirketlere sağlayacağı katkılardan bahsetti.