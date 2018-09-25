İşsizlik maaşı 120 günlük süre kaldırıldı mı? İŞKUR işsizlik maaşı alma şartı

İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı almak için bazı şartlar söz konusu. Çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde eksiksiz prim ödeyerek sürekli çalışmış olması gerekmektedir. 120 günlük şartının kalkacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planında açıklamıştı. Peki İŞKUR işsizlik maaşı almak için 120 günlük prim şartı kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı çerçevesinde işsizlik maaşı alabilmek için gerekli şartlardan biri olan 120 günlük sürenin kaldırılacağını söylemişti. Peki İşsizlik maaşında yeni düzenlemede 120 gün süresi kaldırıldı mı? İşsizlik maaşı başvuru nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları? İşsizlik maaş ne kadar? İşsizlik maaşı almak için nereye başvurmak gerekir?

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşına kimler başvurabilir?

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120 GÜN ŞARTINA ERDOĞAN'DAN AYAR

İşsizlik maaşı alabilmek için gereken son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışıyor olmak şartı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında aşağıya çekiliyor. Böylece sayıları 12 bin 500 kişiyi bulan mağdurlara aylık bağlanabilecek. İşsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40'ı üzerinden ödeniyor. Asgari ücretli işçiler 2018 yılında 805.60 lira işsizlik maaşı alabiliyor. Bu rakam, en düşük işsizlik maaşını oluşturuyor. En yüksek işsizlik maaşı ise 1611.30 lirayı aşamıyor. Son dört aylık brüt maaşı 3 bin lira olan kişiye, damga vergisi düşüldükten sonra 1.191 lira işsizlik maaşı ödeniyor. Son dört aylık brüt maaşı 4 bin lira olanlar net 1.587 lira alıyor.

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Brüt maaşı 5 bin lira olanlar ise 1.611 lira alabiliyor. İşsizlik maaşı ödenebilmesi için işten ayrılmadan önceki son 120 gün “sürekli” çalışmak gerekiyor. Bu durum uygulamada mağduriyetlere yol açabiliyor. Örneğin, bir işten ayrılıp yeni işe başlarken arada 1-2 günlük boşluk bulunanlar haktan yararlanamıyor. Halen 12 bin 500 kişi bu nedenle işsizlik maaşı alamıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında, son 120 gün “sürekli” çalışma koşulu esnetilecek. Böylece, 12 bin 500 kişiye aylık bağlanabilecek. İşsizlik maaşının alınmasında en büyük engel olan 120 günlük sürenin esnetilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.