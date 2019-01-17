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TBMM'de kabul edildi! İşsizlik maaşındaki 120 gün şartı kaldırıldı

TBMM'den geçen işsizlik maaşı düzenlemesiyle birlikte 'son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma' şartı kaldırıldı. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmış oldu.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:43
TBMM'de kabul edildi! İşsizlik maaşındaki 120 gün şartı kaldırıldı

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. "Hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak.

Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmış oldu.

En düşük yaşlılık aylığı bin lira

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak.

Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:43
  1. İşsiz
  2. TBMM Genel Kurulu
  3. TBMM
  4. Hazine

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