İşsizlik maaşı almak isteyen ancak 120 gün şartına takılan binlerce vatandaşın beklediği işsizlik maaşı alma şartları değişiyor. İşsizlik maaşı alma şartları değişti mi? İşsizlik maaşında yeni yasada son durum ne? İşsizlik maaşı 120 gün şartı kaktı mı? Kimler işsizlik maaşı alabilecek? İstifa eden işsizlik maaşı alabilecek mi?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren işsizlik maaşı alma şartlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı içinde yer alan işsizlik maaşı alma şartındaki 120 gününe ilişkin yeni gelişmeler var. Geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan yasa tasarısı ile işsizlik maaşındaki 120 gün kesintisiz şartı kaldırılarak işlemler kolaylaştırılıyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre böylece hizmet sözleşmesi 120 gün devam eden herkes maaş alacak. Primi kesintili olarak yatırılsa da ya da devamsızlık yapsa da son 120 gün içinde sözleşmesi feshedilmeyen herkes işsizlik maaşı alabilecek.

İşsizlik maaşını kimler alabilir?

4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Ancak prim şartlarını yerine getirmek gerek.

İşten istifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

İstifa edenler işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın işsizlik maaşı alma hakkı var. Haklı fesihle istifa edenler, haklılıklarını ispat ederse maaş alabilir.

İşsizlik maaşı ne kadar alınır?

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödenmiş olması isteniyor. Buna ilaveten son 120 günde kesintisiz prim isteniyor. Ancak bu yeni yasa ile hizmet akdinin devamı şeklinde değiştiriliyor. Maaşın süresi yatırılan prime göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.