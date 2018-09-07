İşsizlik maaşı 120 gün şartı kalktı mı? İŞKUR işsizlik maaşı 120 gün şartı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı çerçevesinde işsizlik maaşı alabilmek için gerekli şartlardan biri olan 120 günlük sürenin kaldırılacağını söylemişti. Peki İşsizlik maaşında yeni düzenlemede 120 gün süresi kaldırıldı mı? İşsizlik maaşı başvuru nasıl alınır?

İşsizlik maaşı alma şartları? İşsizlik maaş ne kadar? İşsizlik maaşı almak için nereye başvurmak gerekir? İşsizlik maaşı alabilmek için gereken son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışıyor olmak şartı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında aşağıya çekiliyor. Böylece sayıları 12 bin 500 kişiyi bulan mağdurlara aylık bağlanabilecek. İşsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40'ı üzerinden ödeniyor. Asgari ücretli işçiler 2018 yılında 805.60 lira işsizlik maaşı alabiliyor. Bu rakam, en düşük işsizlik maaşını oluşturuyor. En yüksek işsizlik maaşı ise 1611.30 lirayı aşamıyor. Son dört aylık brüt maaşı 3 bin lira olan kişiye, damga vergisi düşüldükten sonra 1.191 lira işsizlik maaşı ödeniyor. Son dört aylık brüt maaşı 4 bin lira olanlar net 1.587 lira alıyor.

Brüt maaşı 5 bin lira olanlar ise 1.611 lira alabiliyor. İşsizlik maaşı ödenebilmesi için işten ayrılmadan önceki son 120 gün “sürekli” çalışmak gerekiyor. Bu durum uygulamada mağduriyetlere yol açabiliyor. Örneğin, bir işten ayrılıp yeni işe başlarken arada 1-2 günlük boşluk bulunanlar haktan yararlanamıyor. Halen 12 bin 500 kişi bu nedenle işsizlik maaşı alamıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında, son 120 gün “sürekli” çalışma koşulu esnetilecek. Böylece, 12 bin 500 kişiye aylık bağlanabilecek.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTI

İşsizlik maaşı almak için iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Otuz günden sonra da başvurulabiliyor ancak bu durumda gecikilen süre kadar eksik maaş ödeniyor. İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekiyor. Anlaşmalı olarak işten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi zorunlu.

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALIR?

İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu kişilere de veriliyor: Banka, sigorta şirketi ve birliklerin sandıklarına tabi çalışanlar. Hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar, ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi şehiriçi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar. Genelevde çalışan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurslarında usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR ÖDENİYOR

İşsizlik maaşı süresi, prim ödenen gün sayısına göre değişiyor. Son üç yılda 600 gün çalışanlara 6 ay; 900 gün çalışanlara 8 ay, 1080 gün çalışanlara on ay işsizlik maaşı ödeniyor.