İşsizlik maaşına nasıl başvurulur? İŞKUR işsizlik başvuruları

TÜİK şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’de 3 milyon 354 bin kişi işsiz. İşsiz kalan vatandaşlar işsizlik maaşı alıyor. Peki İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları? İşsizlik maaş ne kadar? İşsizlik maaşı almak için nereye başvurmak gerekir?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı ‘İşgücü İstatistikleri’ verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık azalış ile yüzde 19 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık azalış ile yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. İşsiz kalan vatandaşların başvurabildiği işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşından faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor. Peki işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı kaç ay alınıyor? İşte aklınıza takılabilecek soruların cevapları...

İşsizlik maaşı alma şartı neler?

Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor.

Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bulunduğunuz statüye göre on aya kadar maaş alabiliyorsunuz. İşsizlik maaşı başvurusu için ise hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İşkur'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İşkur'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr' ye online olarak başvurabiliyorsunuz. İşi olmayan kişiler işte bu şartları yerine getirdiği takdir de kolayca uygulamadan faydalanabiliyor.

2018 yılında işsizlik maaşı ne kadar?

Edinilen bilgiye göre; işten ayrılmadan önce son 120 gün olan eksiksiz prim ödeme süresinin 30 güne, son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartının da 100 güne çekilmesi, kendi kusuru dışında işten çıkarılma şartının kaldırılması üzerinde duruluyor. İşsizlik maaşının süresinin uzatılması ve tutarının artırılması da gündemde. Mevcut sistemde işsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

NE KADAR SÜRE İŞSİZLİK MAAŞ ALABİLİRİM?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

İşsizlik maaşı hesaplaması nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

İşsizlik maaşında 30 günlük süre şartı nedir?

Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yükseği ise yüzde 80’i kadar oluyor. Bu yıl rakamlar 711 lira ile 1.422 lira olarak belirlendi. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu parayı almak için mutlak surette İŞKUR’a başvurmak gerekiyor. Başvurular eskiden doğrudan yapılırken şimdi internet ortamında da oluyor. Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir süre var.