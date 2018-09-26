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İşsizlik maaşında 120 gün şartı kalktı mı? İşsizlik maaşı kimler alır

İşsizlik maaşı almanın bazı şartları vardır. Bu şartlardan en önemlisi ise kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak ve hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak şartı aranmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eyle planı çerçevesinde işsizlik maaşındaki 120 günlük sürenin esnetileceğini açıklamıştı. Peki işsizlik maaşı almada 120 günlük şartı kalktı mı?Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. İşte İŞKUR işsizlik maaşı almanın diğer şartları ve tüm detayları…

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:47
İşsizlik maaşında 120 gün şartı kalktı mı? İşsizlik maaşı kimler alır

İşsizlik maaşı almanın bazı şartları vardır. Bu şartlardan en önemlisi ise kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak ve hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak şartı aranmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eyle planı çerçevesinde işsizlik maaşındaki 120 günlük sürenin esnetileceğini açıklamıştı. Peki işsizlik maaşı almada 120 günlük şartı kalktı mı?

İşsizlik Ödeneği alma şartları neler?

İşsizlere bazı koşulları taşımaları halinde İŞKUR tarafından belli süreliğine ve belirli miktarlarda işsizlik maaşı ödenmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklamıştı. Erdoğan'ın açıkladığı eylem planında 120 günlük şartın esnetileceği açıklanmıştı. 120 günlük şartın esnetilmesi için çalışmalar devam etmekte. Bu çalışma tamamlandığında 12 bin kişi daha işsizlik maaşını alacak.

Kişi işsizlik maaşını almak için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik parasını nasıl alırım? | İŞKUR işsizlik maaşı başvuruları | İşsizlik maaşı alma şartı

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:47
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