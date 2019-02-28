0553 313 94 23

İşsiz kaldığı sektörde patron oldu

Adıyaman'da mobilya bayisi işletirken, firmanın kapanması üzerine işsiz kalan kadın girişimci, KOSGEB'den aldığı destekle kendi mobilya üretim tesisini kurup ihracata başladı- Mobilya sektöründe söz sahibi olmak isteyen Sevil Binzet: - "Ürünlerimi Adıyaman ve çevre illere gönderiyorum. Almanya'ya da ihracat yapıyorum. 2 yıl önce 3 işçiyle üretime başladım, şu anda 20 işçi istihdam ediyorum"

28 Şubat 2019 Perşembe 11:44
İşsiz kaldığı sektörde patron oldu

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da mobilya bayisi işletirken, firmanın kapanması üzerine işsiz kalan kadın girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı destekle kendi mobilya üretim tesisini kurup ihracata başladı.

Mobilya sektöründe söz sahibi olmak için, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi'ne başvuran Sevil Binzet (40), projesi kabul edilince, 30 bin liralık KOSGEB girişimcilik desteğiyle Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde, mobilya üretim tesisi kurdu.

Binzet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya üretim tesisini 2 bin 700 metrekarelik alanda yaklaşık 2 yıl önce kurduğunu belirterek, "Burada yaptığımız ürünleri Adıyaman ve çevre illere gönderiyorum. Almanya'ya da ihracat yapıyorum. 2 yıl önce 3 işçiyle üretime başladım, şu anda 20 işçi istihdam ediyorum." diye konuştu.

- Hedef Orta Doğu pazarı

Küçük yaşlardan itibaren hep kendi işini yapmanın hayalini kurduğunu anlatan kadın girişimci, KOSGEB desteğiyle bu hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü, şimdi KOBİGEL sayesinde 150 bin liralık makine desteği alarak atölyesini daha da büyütmek ve Orta Doğu pazarına açılmak istediğini söyledi.

Binzet, ihracat ağını geliştirme planı konusunda ise "Şu an Orta Doğu ülkeleriyle de görüşme aşamasındayız. Allah izin verirse birkaç ay içerinde oraya da ihracatımız başlayacaktır. Hedefimiz Orta Doğu'da ürünlerimizi sergilemek. Ağırlıklı olarak banyo dolabı, vestiyer ve mutfak dolabı üretiyoruz. Kısacası bir evin içerisinde mobilya adına olan her şeyi üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da kadın girişimci sayısının az olduğunu vurgulayan Binzet, "Üretici olmak isteğimden dolayı mobilya sektöründe kendi işletmemi kurmayı başardım. Şu anda ürettiğimiz bütün mobilyalar kendi tasarımım. Çok güzel tepkiler alıyorum. Benim bu cesaretimin, Adıyamanlı kadınları da ticarete ve çalışmaya sevk edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:44
  1. Adıyaman
  2. KOSGEB
  3. Mobilya sektörü
  4. Sevil Binzet
  5. üretim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MATSO’dan istihdam seferberliğine destek
    1. MATSO’dan istihdam seferberliğine..
    2. Dünyayı mobil ağlarla örüyor
    3. Fındık için bir araya geldiler
    4. Bakan duyurdu: Tuz kullanımı yüzde 4..
    5. Emine Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı
    6. 9 yaşındaki çocuk, kurusıkı silahla..
    7. Fenerbahçe'den ses getirecek golcü..
    8. GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor
    9. Kasayı açarken suçüstü yakalandı
    10. Pehlivan: "Modern yeni sanayi sitesi..
    11. "Kuzey Kore ile yaptırımlar konusunda..
    12. Ordu'da hafif ticari araç uçuruma..
    13. Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
    14. CSI Miami dizisi yıldızı Lisa Sheridan..
    15. Kardeşinin tavsiyesiyle başladı, milli..
    16. Kardeşinin tavsiyesiyle başladı, milli..
    17. "Tur atlamak büyük başarı"
    18. Sendikadan ‘ topyekün hesap sorun’..
    19. Özdemir’den Sancaklıbozköy’e 5 müjde 1..
    20. Büyükşehir’den dev eğitim ve kültür..
    21. Evde baba, sınıfta öğretmen oldular
    22. Minik Abdullah, kalbi ikiye bölünerek..
    23. Didim’de 20 gündür kayıp olan esnaf..
    24. Ordu’daki kazada hayatını..
    25. Mutki'de eğitime kar engeli
    26. MHP’li başkan adayı Bıyık’ın kar kış..
    27. Başkan Taşdelen: "Yeni dönemde 750 bin..
    28. Oktay, iş yapma kolaylığında hedef..
    29. Van’da zorlu hasta kurtarma operasyonu
    30. GEKA, 30 Milyon’luk Proje Teklif..
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek