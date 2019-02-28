İşsiz kaldığı sektörde patron oldu

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da mobilya bayisi işletirken, firmanın kapanması üzerine işsiz kalan kadın girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı destekle kendi mobilya üretim tesisini kurup ihracata başladı.

Mobilya sektöründe söz sahibi olmak için, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi'ne başvuran Sevil Binzet (40), projesi kabul edilince, 30 bin liralık KOSGEB girişimcilik desteğiyle Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde, mobilya üretim tesisi kurdu.

Binzet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya üretim tesisini 2 bin 700 metrekarelik alanda yaklaşık 2 yıl önce kurduğunu belirterek, "Burada yaptığımız ürünleri Adıyaman ve çevre illere gönderiyorum. Almanya'ya da ihracat yapıyorum. 2 yıl önce 3 işçiyle üretime başladım, şu anda 20 işçi istihdam ediyorum." diye konuştu.

- Hedef Orta Doğu pazarı

Küçük yaşlardan itibaren hep kendi işini yapmanın hayalini kurduğunu anlatan kadın girişimci, KOSGEB desteğiyle bu hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü, şimdi KOBİGEL sayesinde 150 bin liralık makine desteği alarak atölyesini daha da büyütmek ve Orta Doğu pazarına açılmak istediğini söyledi.

Binzet, ihracat ağını geliştirme planı konusunda ise "Şu an Orta Doğu ülkeleriyle de görüşme aşamasındayız. Allah izin verirse birkaç ay içerinde oraya da ihracatımız başlayacaktır. Hedefimiz Orta Doğu'da ürünlerimizi sergilemek. Ağırlıklı olarak banyo dolabı, vestiyer ve mutfak dolabı üretiyoruz. Kısacası bir evin içerisinde mobilya adına olan her şeyi üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da kadın girişimci sayısının az olduğunu vurgulayan Binzet, "Üretici olmak isteğimden dolayı mobilya sektöründe kendi işletmemi kurmayı başardım. Şu anda ürettiğimiz bütün mobilyalar kendi tasarımım. Çok güzel tepkiler alıyorum. Benim bu cesaretimin, Adıyamanlı kadınları da ticarete ve çalışmaya sevk edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





