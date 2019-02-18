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İŞKUR'dan işsiz anneye 2 bin 420 lira destek!

İŞKUR kadın istihdamının artırılması amacıyla İşbaşı Eğitim Programları’na katılan annelere, günlük 77 lira 70 kuruş cep harçlığı ve aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 08:44
İŞKUR'dan işsiz anneye 2 bin 420 lira destek!

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması amacıyla pek çok destek sağlanıyor. Bu konuda da işsizliğin önüne geçilmesi ve kadın istihdamının artırılması için en büyük desteği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) veriyor. Bu kapsamda İŞKUR, düzenlediği İşbaşı Eğitim Programları’na katılan çocuklu annelere para kazanma fırsatını sunuyor.

Günlük olarak ödeme

İşsiz çocuklu annelerin sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları’na katılmaları durumunda, İŞKUR tarafından kendilerine, günlük 77 lira 70 kuruş ödeme yapılıyor. Söz konusu programlara katılıp hem iş tecrübesi kazanan hem de cep harçlığı alan kadınların elde edeceği kazanç, 26 gün üzerinden hesaplanıyor. Yani bir aylık program sonunda işsiz anneler 2 bin 20 lira ödeme alıyor.

Çocuk bakım parası

Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, cep harçlığının yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için, program boyunca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Örneğin, imalat sanayiinde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan bir anne, 2019 yılında 6 ay boyunca aylık 2 bin 20 TL harçlık ve 400 TL bakım desteği olmak üzere toplam 2 bin 420 lira alabilecek.

6 ay sürüyor

İşsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerini ve tecrübe edinmelerini sağlamayı amaçlayan işbaşı eğitim programları, çalışanların işgücü piyasasında kendilerini tanıtmaları açısından da önemli bir fırsat sağlıyor. İşbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay kadar uygulanıyor.

Nereye başvurulacak?

Bu imkandan yararlanabilmek için annelerin, sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmaları gerekiyor. Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 08:44
  1. EKONOMİ
  2. anne
  3. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
  4. İşbaşı Eğitim Programları
  5. İŞKUR

YORUM YAZ

  • MaraşlıMaraşlı11 dk önce
    Erkekleri iş güç sahibi yaptınızda kadınlar kaldı. Bravo ak parti memleketi cehennemin dibine son sürat götürüyorsun. Tebrikler oyumuz tabikide size değil bu yerel seçimde , yazık ediyorsunuz memlekete
  • neconeco14 dk önce
    Yazıklar olsun bu zihniyete, neyapmaya çalışıyor bu adamlar,30 sene çalıştım artık çalışmak istemiyorum işten çıkacağım işsizlik maaşi alamıyorum, iş veren atmalıymış, benim ödediğim pirimler ne olacak.Kadınları evlerinden dışarı dökmeye çalışıyorlar, çocuklar kreşlerde büyüyor anne sevgisi ve aile terbiyesialt seviyelerde,Para kazanan kadınlar ekonomik özgürlüğünün yanında aile bağımsızlığınıda ilan ediyor, çalışan kadınların çoğu boşanıyor.Türk aile yapısının temelini kaydırıyorlar...

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