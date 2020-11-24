Israrla devam ediyorlar! Devletin koyduğu fiyatı takan yok

Özel hastanelerde koronavirüs testlerinin fahiş fiyatlarla yapıldığı geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi. Birçok vatandaş yüksek fiyatlar ödeyerek test yaptırdıklarını Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Bakanlık kamu kurumları ve valiliklere gönderdiği bir yazıyla uyarılarda bulundu.

Ancak devlet hastanelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen koronavirüs testini özel hastanelerde ise fahiş fiyatlara yapıldığı belirlendi. Özel hastanelerin koronavirüs testi için 400-500 ve hatta 600 TL istediği belirlendi. Bir özel hastanenin ise test sonucunun daha kısa sürede çıkması karşılığında 400 TL olan test ücreti için de 600 TL istediği ortaya çıktı.

Özel bir hastaneye test olmaya gelenlerden Hasan Yılmaz, “Bu hastaneye birkaç hafta önce geldim. İki kişi koronavirüs testi için 700 TL istediler biz de kabul etmedik. Devlet hastanesinde testimizi olduk. Ayda iki kez koronavirüs testi bu hastanede yapmak istesem 1400 TL ödemem gerekecek. Neden bu ücreti buraya vereyim. Devlet hastanelerinde ücretsiz. Hastaneye 'ücret fazla geldi' dediğimizde 'testinizi isterseniz devlet hastanesinde yapabilirsin karşılığını aldık” dedi.

Mustafa Yılmaz ise, “Devlet hastanelerinde koronavirüs testi ücretsiz yapılıyor. Özel hastaneler ise yıldız sayılarına göre ücretlendirme yapıyor. Bazı koronavirüs belirtilerim vardı. Devlet hastanesinde test yaptırmayı tercih ettim. Özel hastanelerde 500- 600 TL kadar ücretlendirmenin olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Özel hastaneler fiyatı çok abartıyor"

Hasta yakını Aşkın Su ise “Koronavirüs hastasıydım yakın zamana kadar şu an negatife döndüm. İlk testimi devlet hastanesinde yaptırdım. Diğer testlerimi özel hastanede yaptırdım. Bu süreç içerisinde birçok hastaneyle telefon görüşmesi yaptım. Biri 300 TL diğer 350 TL dedi. Özel hastanelerde sabit bir fiyatlandırma söz konusu değil. Özel hastaneler fiyatı çok abartıyor. Neden bu kadar büyük farklar var anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Acil hastamız olduğu için 380 TL olan test ücretini kabul ettim"

Hastane’nin test ücreti karşılığında fatura dahi vermediğini iddia eden Zafer Ulutaş da “Bitlis’ten İstanbul’a geldim. Acil bir hastamız var. Bizden koronavirüs test ücreti için bu hastane 380 TL istedi, biz de verdik. Neden bizden bu ücreti istiyorsunuz, dediğimizdeyse özel hastanelerde böyle cevabını aldık. Bize koronavirüs testi yapıldığına dair fatura bile vermediler. Test ücretsiz olması gerekirken ücret ödedik” diye konuştu.

Peki iade ücretini almak isteyen vatandaşın ne yapması gerekiyor?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Testi pozitif çıkan vatandaşların ödedikleri ücretin tamamının iadesini isteyebilirler." dedi.

Vatandaşların ücret iadelerini almak için izlemesi gereken yolu Ağaoğlu şöyle özetliyor:

"Covid-19 muayene ve test ücreti olarak Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu 250 liradan fazla bedel ödemiş olanlar, aradaki farkın kendilerine iade edilmesi talebiyle ilgili sağlık kuruluşlarına sadece şifahen değil, e-posta, faks gibi yazılı yöntemlerle başvuruda bulunmalıdırlar.

Testi pozitif çıkış olanlar ise ödedikleri ücretin tamamının iadesini isteyebilirler.

Özel hastaneden olumlu sonuç alamayan tüketiciler bu uygulamadan ötürü o sağlık kurumuna yaptırım uygulanması için Sağlık Bakanlığına şikayet etmenin yanı sıra, fazladan ödemiş oldukları paranın iadesine karar verilmesi için hiçbir ücret ödemeden kaymakamlık ve ticaret il müdürlüklerinde bulunan tüketici hakem heyetine başvurabilirler.

Pandemi sürecinde dışarı çıkmak istemeyenler Ticaret Bakanlığının TUBİS uygulaması üzerinden e-devlet şifreleriyle başvurularını yapabilirler.

Tüketici Hakem Heyeti Kararları mahkeme kararı hükmünde olup, İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir."