0553 313 94 23

İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'yu istemiyor

İsrail'de yapılan bir ankete göre, seçmenlerin yüzde 52'si nisan ayındaki seçimin ardından Binyamin Netanyahu'yu başbakan olarak görmek istemiyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:02
İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'yu istemiyor

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırmasında halkın yarısından fazlasının nisan ayında yapılacak seçimin ardından Binyamin Netanyahu'yu başbakan olarak görmek istemediği ortaya çıktı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu "KAN"ın düzenlediği ankete göre, seçmenlerin yüzde 52'si Netanyahu'ya oy vermeyecekleri yönünde görüş belirtti.

Ankete katılanların yüzde 37'si ise Netanyahu'nun başbakanlık için en iyi aday olduğunu düşünüyor.

İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesine karşı olduğunu dile getirse de partisi Likud'un 9 Nisan'daki genel seçimi önde tamamlaması bekleniyor.

Anket sonucuna göre, Netanyahu liderliğindeki Likud'un 120 sandalyeden oluşan İsrail meclisine 27 ila 31 milletvekili sokması öngörülüyor.

- Eski Genelkurmay Başkanı Gantz favoriler arasında

Erken seçim kararının ardından yapılan kamuoyu araştırmalarında muhalefet partilerinden öne çıkan isim olmasa da henüz partisi bulunmayan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, 9 Nisan'daki seçimde Netanyahu'nun ardından en çok oyu alabilecek adaylar arasında gösteriliyor.

KAN'ın anketinde Gantz'ın parti kurup seçimlere katılması halinde meclise en az 10 milletvekili sokması bekleniyor.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunun anketinde ise Gantz'ın parti kurması halinde mecliste 15 sandalye kazanacağı öngörülüyor.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun büyük oranda oylarını koruyarak 12 ila 13 sandalyeye sahip olacağı dile getiriliyor.

Uzmanlar mevcut şartlarda hiçbir partinin, tek başına iktidar olabilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamayacağını, erken seçimin ardından İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediğini söylüyor.

İsrail meclisinde şu an Netanyahu'nun partisi Likud 30, Ortak Arap Listesi Bloku da 13 sandalyeye sahip.

Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetindeki partilerin başkanları 24 Aralık'ta yaptıkları görüşmede erken seçim kararı almıştı.

Buna göre Kasım 2019'da yapılması planlanan genel seçimler 9 Nisan'a alınmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:02
  1. Binyamin Netanyahu
  2. İsrail
  3. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    1. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    2. Rusya'dan İsrail'e "provokasyon"..
    3. Kabızlık derdi
    4. Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi
    5. Soylu'dan uyuşturucuyla mücadele zirvesi
    6. İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım..
    7. Mermer güzelliği artık evlerin her..
    8. FOREO LUNA 2 ve LUNA mini 2,..
    9. "Yaptırımlar devam ettiği sürece..
    10. Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırıya..
    11. Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 14..
    12. Endonezya’daki tsunami
    13. Beymen'e anlamlı ödül
    14. 2018'de hazır giyim harcamaları 165..
    15. "Metin Akpınar Bey'in 'Milletimden..
    16. Rusya'dan İsrail'e büyük şok!
    17. Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
    18. Saadet Partisi belediye başkan..
    19. Miniklerin kulaklarını koruyun
    20. Trabzon'da minibüs dereye yuvarlandı:..
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu