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İsraillilere kimlik çıkartan 10 Faslı gözaltına alındı

- Fas'ta İsraillilere vatandaşlık ve pasaport alabilmeleri amacıyla sahte belge hazırladıklarından şüphelenilen 10 kişi gözaltına alındı

07 Mart 2019 Perşembe 23:32
İsraillilere kimlik çıkartan 10 Faslı gözaltına alındı

RABAT (AA) - Fas emniyet güçleri, İsraillilere vatandaşlık alabilmeleri amacıyla sahte belge hazırladıklarından şüphelenilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, belgelerde sahtecilik yaparak, İsrail vatandaşlarının Fas vatandaşlığı alabilmelerini sağlayan bir suç şebekesiyle bağlantılı oldukları şüphesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan açıklamada, Fas vatandaşı bir Yahudi'nin elebaşılığını yaptığı çeteye mensup 3 emniyet görevlisi, 2 devlet memuru,1 seyahat acentası çalışanı ve bunlara yardım ettiğinden şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu şebekenin Faslı olmayan İsrail vatandaşları için sahte doğum belgeleri hazırladığı, daha sonra bu kişilerin nüfusa kaydedilmediği yönünde belgeler hazırlayarak bu belgeleri yargıya sunduğu belirtilen açıklamada, çetenin bu yolla söz konusu kişilerin yargı kararı üzerinden Fas Yahudisi olarak nüfus kaydının yapılmasını ve kimlik sahibi olmalarını sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, şebekenin elebaşının, bu yolla Fas vatandaşı olan kişilerin yasa dışı işlerde kullanmak üzere Fas pasaportu çıkarabilmesini sağlama amacı güttüğü, bunun için hükümet ve emniyet görevlileri ile anlaştığı aktarıldı.

Sahteciliğin boyutları, söz konusu suça dahil olanlar ve bu suçtan faydalananlar ortaya çıkarılana kadar söz konusu kişilerin gözaltında tutulacağı aktarıldı.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:32
  1. Fas
  2. İsrail
  3. Sahte belge

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