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İsrailliler iyice kudurdu: Ahmedinejad’ı vuralım

İsrail parlamentosunun sağ kanat milletvekillerinden Arye Eldad, dün Lübnan’a gelen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın, İsrail sınırında ateş alanına girmesi halinde öldürülmesini istedi

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
İsrailliler iyice kudurdu: Ahmedinejad’ı vuralım

İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Arye Eldad, Ahmedinejad’ın Beyrut’a gelmesine tepki gösterdi ve “Eğer 1939’da bir Yahudi asker bir şekilde Hitler’i öldürmeyi başarabilseydi, insanlık tarihi çok farklı olurdu” diye konuştu. Eldad, “Bize taş fırlatacağı günde Ahmedinejad eğer İsrail Silahlı Kuvvetlerinin ateş alanı içine girerse, ülkesine canlı dönmesine izin verilemez” şeklinde konuştu. Ahmedinejad’ın bugün, İsrail ile Lübnan sınırı yakınında bulunan ve 2006’da İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş sırasında İsrail uçaklarının ağır bombardımanı altında kalan köylere de ziyarette bulunması bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:32
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