İsrailli yüzücülerin Malezya'ya alınmaması - Uluslararası Paralimpik Komitesi, bu yılki Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na Malezya'nın ev sahipliği yapmaması yönünde karar aldı



KUALA LUMPUR (AA) - Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmak isteyen İsrailli sporcuların ülkeye girişine izin verilmemesi nedeniyle organizasyonun ev sahipliğini Malezya'dan aldı. Malezya hükumetinin İsrailli yüzücülere yönelik yasağı savunması üzerine İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IPC Yönetim Kurulu, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyonanın Malezya'da yapılmamasını kararlaştırdı. Toplantının ardından basına konuşan IPC Başkanı Andrew Parsons, "Ev sahibi ülke, siyasi sebeplerden ötürü bir ülkenin sporcularını dışlıyorsa şampiyonaya başka bir ev sahibi aramanın dışında alternatifimiz yok." dedi. Parsons, dünya şampiyonalarının tüm ülkelerden nitelikli sporculara açık olması gerektiğini vurgulayarak, "Paralimpik şampiyonaları dışlama değil, dahil etme arzusuyla motive olmuştur." diye konuştu. Malezya'nın bu kararının hayal kırıklığına neden olduğunu aktaran Parsons, siyaset ve sporun birbirine karıştırılmaması gerektiğini kaydetti.

- Malezya'nın İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı

Malezya hükumeti, 10 Ocak'ta, ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’na katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklama kararı almıştı.

Başbakan Mahathir Muhammed, hükumetin söz konusu kararın arkasında olduğunu belirterek "Eğer gelirlerse suç teşkil eder." ifadesini kullanmıştı.

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