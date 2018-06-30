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İsrailli yetkililer, İran'ın Suriye'deki nüfuzunun engellenmesi konusunda hemfikir

İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, İran'ın Suriye topraklarındaki nüfuzuna engel olunması konusunda hemfikir olduğu açıklandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:12
İsrailli yetkililer, İran'ın Suriye'deki nüfuzunun engellenmesi konusunda hemfikir

İsrail, son 3 aydır Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illeri içerisindeki Suriye rejimi ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Bu çerçevede İsrail geçen pazartesi Suriye'nin başkenti Şam'daki uluslararası havalimanı çevresine iki füze saldırısı düzenledi.

İsrail, geçen iki yıl süresince, Suriye'deki İran hedeflerine gerçekleştirdiği hava saldırılarını genelde üstlenmemekle birlikte inkar da etmiyor.

İsrail hükümeti, ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleriyle, İran'ın Suriye'de konuşlanmasını engellemek için üst düzey görüşmeler yaparken bir yandan da bu saldırılar gerçekleşiyor.

İsrail ve İran, karşılıklı olarak birbirlerini düşman olarak nitelendiriyor.

İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Suriye'de sadece İran'ın askeri varlığına değil, herhangi bir İran gücünün Suriye içerisinde bulunmasına da karşı olduğunu belirtti.

"İran Suriye'yi İsrail'e saldırı düzenlemek için bir üsse dönüştürmek istiyor." diyen Gendelman, ülkesinin de çeşitli mekanizmalar aracılığıyla İran'ın Suriye'de askeri konuşlanma çabalarını başarısızlığa uğratmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Gendelman, sözünü ettiği mekanizmalara ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

İsrailli gazeteci ve siyasi analist Avi Issacharoff da "Her hafta Suriye'deki bir takım operasyonları duyuyoruz. Her seferinde saldırıdan İsrail sorumlu tutuluyor. Geçen hafta düzenlenen büyük saldırı için de önce ABD kaynaklı denildi. Daha sonra ABD'den saldırının kaynağının İsrail olduğu açıklaması geldi." dedi.

"İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, açıklamalarından anladığımız kadarıyla, İran'ın Suriye'deki varlığının önüne geçmek için kelimenin tam anlamıyla ellerinden gelen her şeyi yapacaklar." diyen Issacharoff , İsrail-Filistin konusunda, siyasi ve güvenlik otoriteleri arasında bir takım anlaşmazlıkların yaşandığını ancak İran'ın Suriye'deki varlığının engellenmesi meselesinde ise fikir birliğinin olduğunu belirtti.

İsrail'in sınırlı hava saldırılarıyla yetineceğini belirten Issacharoff, İsrail'in Suriye'ye yönelik kara harekatına ihtimal vermediğini dile getirdi.

İsrail ordusu bünyesindeki Kuzey Birlikleri komutanı Tümgeneral Yoel Strick, geçen hafta yaptığı açıklamada, İran'ın, Suriye'yi kendi nüfuzu altındaki bir bölgeye çevirmeye çalıştığını ileri sürmüştü.

Tahran yönetiminin bunu, bölgeyi tamamen istikrarsızlaştırarak ve İsrail'e saldırı için Suriye topraklarını kullanarak yaptığını kaydeden Strick, muhtemel bir savaşı engellemeye çalıştıklarını ancak diğer taraftan bir veya daha fazla senaryo dahilinde savaş istenmesine karşı askeri güçlerini savaşa hazırladıklarını dile getirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran'ın ve ona bağlı güçlerin, Suriye'de konuşlanmasını engellemeye çalışacaklarını, Suriye'nin İsrail'e saldırı için bir üsse dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini kaydetmişti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 15:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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